Adıyaman Anahtar Parti İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, artan kira krizine ve barınma sorununa ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Alsan, 'Ev sahipleriyle kiracılar birbirine düşürülmüştür. Bu, devletin barınma politikasındaki çöküşün sonucudur. Hayat pahalılığı, yüksek kiralar ve uzayan dava süreçleri vatandaşın omuzuna ağır bir yük bindirmiştir' dedi.

'Ev sahibi-kiracı krizi, devletin barınma politikasındaki çöküşün sonucudur'

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ev sahipliği oranının %55,8'e gerilediğini, kiracı oranının ise %28'e yükseldiğini hatırlatan Alsan, barınma krizinin rakamlara da yansıdığını belirtti.

Adalet Bakanlığı verilerine göre 2024 yılında 127 bin 676 tahliye davası açılırken, 34 bin 366 kiracı icra dosyası işlem gördü. Alsan, 'Bu tablo, ekonomik krizin ve konut politikalarındaki eksikliklerin en somut göstergesidir. Bu ülkede artık ne kiracı nefes alabiliyor ne de ev sahibi hakkını zamanında alabiliyor' ifadelerini kullandı.

Anahtar Parti'nin çözüm önerileri

Emircan Ahmet Alsan, Anahtar Parti'nin kira krizine yönelik hazırladığı çözüm planını şu başlıklarla açıkladı:

Her konut projesinin en az %15'inin sosyal konut olarak zorunlu hale getirilmesi,

TOKİ ve özel sektörün sosyal konut yapımında teşvik edilmesi,

Yerel yönetimlere kiralık konut stoku bulundurma mecburiyeti getirilmesi,

Kira sözleşmelerinin E-Devlet üzerinden zorunlu hale getirilmesi,

Kira ödemelerinin yalnızca banka sistemiyle kayıt altına alınması,

Uzayan tahliye ve dava süreçlerinin hızlandırılması.

'Hem kiracının hem ev sahibinin hakkını koruyacağız'

İl Başkanı Alsan, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

'Anahtar Parti, hem kiracının barınma hakkını hem de ev sahibinin mülkiyet hakkını koruyacak. Devlet adaleti yeniden tesis edecek. Bu ülkede barınma bir lüks değil, temel haktır. Kiracı da ev sahibi de ezilmeyecek. Bu adaletsizliği bitirmek için yola çıktık.'

Alsan, kira krizine kalıcı çözüm için devletin aktif rol alması gerektiğini vurgulayarak, barınma hakkının siyaset üstü bir mesele olduğunu belirtti.

