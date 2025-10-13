6 Şubat depremi sonrası yaptığı canlı yayın nedeniyle 3 yıla kadar hapisle yargılanıyor

Suçlama: 'Halkı yanıltıcı bilgi yayma'

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kanbal'ın deprem sonrası kriz koordinasyon merkezinden yaptığı canlı yayındaki sözleri suçlama konusu yapıldı. Savcılık, bu ifadelerin kamuoyunda korku ve endişeye yol açabileceğini öne sürdü.

Kanbal yayında şu ifadeleri kullanmıştı:

'Adıyaman Kriz Koordinasyon Merkezindeyim. Gönüllüler çalışıyor, dünden beri yetersiz çalışmalar var. Önce yabancı ekipler sonra AFAD geldi. İnsanlar burada 3 gün ölüme terk edilmiştir. Devlet mekanizmaları tamamen çöktü. İnsanlar ölüme terk edildi. Gönüllüler enkazda çalışırken, AFAD gönüllüleri enkaz önünde fotoğraf çektiriyor. Bölge devletin insafına bırakıldığı takdirde facialar kaçınılmaz olacak.'

İlk soruşturmadan takipsizlik, ardından yeni dava

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce aynı yayın nedeniyle Kanbal hakkında 'örgüt propagandası' suçlamasıyla soruşturma başlatmış, ancak dosya takipsizlikle sonuçlanmıştı. Ancak savcılık bu kez TCK 217/A kapsamında yeni bir suç duyurusunda bulundu. Adıyaman Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek yargılama sürecini başlattı.

Basın özgürlüğü tartışmaları

Basın meslek örgütleri ve ifade özgürlüğü savunucuları, söz konusu maddenin gazeteciler üzerinde baskı aracı olarak kullanılabileceği uyarısında bulunuyor. TCK 217/A, 'korku veya panik yaratabilecek şekilde gerçeğe aykırı bilgi yayma' suçunu düzenliyor.

Uzmanlar, bu tür davaların gazetecilik faaliyetlerini sınırlandırma riski taşıdığına dikkat çekiyor. Türkiye'de özellikle deprem sonrasında yapılan yayınlar nedeniyle açılan dezenformasyon davaları, ifade özgürlüğü tartışmalarının merkezinde yer alıyor.

Duruşma yarın Adıyaman'da

Ahmet Kanbal'ın yargılandığı davanın ilk duruşması 14 Ekim 2025 Salı günü saat 10.00'da Adıyaman Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.

Duruşmada iddianamenin okunması ve savunmanın sunulması bekleniyor. Çok sayıda basın meslek örgütü temsilcisi, hak savunucusu ve meslektaşının davayı yerinde takip edeceği öğrenildi.

