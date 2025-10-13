Türkiye'den 109 üniversitenin yer aldığı listede Adıyaman Üniversitesi de yer alarak önemli bir uluslararası başarıya imza attı.

Üniversitede bilgilendirme toplantısı yapıldı

Sıralama sonucunun ardından Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplantı Salonu'nda bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Üniversitenin akademik personelinin katıldığı toplantıda, THE sıralamasına dahil olma süreci hakkında bilgilendirme sunumları yapıldı ve daha üst sıralamalara çıkmak için izlenebilecek stratejiler ele alındı.

Rektör Keleş: 'Bu sıralama gelişimimizi somut göstergelerle görmemizi sağladı'

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, elde edilen başarıyı değerlendirerek, üniversitenin ilk kez bu denli prestijli bir sıralama kuruluşunda yer almasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti:

'Bu sıralama sayesinde üniversitemizin durumunu ölçülebilir, tarafsız ve evrensel ilkeler çerçevesinde değerlendirme imkânı bulduk. Bu da hangi alanlarda daha fazla gelişmemiz gerektiğini somut göstergelerle görmemizi sağladı.'

Rektör Keleş, Adıyaman Üniversitesi'nin bilimsel üretkenliğini, eğitim kalitesini ve küresel görünürlüğünü artırma yönündeki kararlı adımlarının altını çizerek, bu başarıya katkı sağlayan tüm akademik ve idari personele teşekkür etti.

Uluslararası görünürlük güçleniyor

THE sıralamasında yer almak, üniversitelerin dünya çapında akademik itibarı, araştırma kalitesi, eğitim standartları ve uluslararası iş birlikleri açısından değerlendirilmesini sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi, bu başarıyla uluslararası yükseköğretim arenasında yerini almış oldu.

Rektörlük, önümüzdeki dönemde araştırma kapasitesini artırma, uluslararası projelere daha fazla katılım sağlama ve akademik yayın kalitesini yükseltme hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.

Kaynak : PERRE