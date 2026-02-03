T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026-2030 dönemini kapsayan Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandığını açıkladı.

Bakan Göktaş, açıklamasında çocukların dijital ortamlarda güvenle var olabilmelerinin ve karşılaşabilecekleri her türlü riskten korunmalarının Bakanlık için en temel öncelik olduğunu vurguladı. Çocukların çevrim içi ortamlarda karşılaşabilecekleri risklerin belirlenmesi, önleyici çalışmaların planlanması ve uygulanmasının planın temel hedefleri arasında yer aldığı belirtildi.

Bakan, ayrıca bu anlayış çerçevesinde, çocukların yüksek yararını merkeze alan politikalar üretmeye devam edeceklerini ifade etti. Güvenli, sağlıklı ve güçlü bir dijital ekosistemin inşasının öncelikli hedefler arasında olduğunu belirten Göktaş, 'Bu anlayışla, onların yüksek yararını merkeze alan politikalar üretmeye; daha güvenli, sağlıklı ve güçlü bir dijital ekosistem inşa etmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Planın, çocukların çevrim içi güvenliği konusunda farkındalığın artırılması, ailelerin ve eğitimcilerin bilgilendirilmesi, dijital ortamlarda zararlı içeriklerin önlenmesi ve çocuklara yönelik dijital becerilerin güçlendirilmesini kapsadığı ifade edildi. Bakan Göktaş, açıklamasını 'Çocuklarımız, ailelerimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun' sözleriyle tamamladı.

Kaynak : PERRE