6 Şubat depremlerinin ardından büyük yıkım yaşayan Adıyaman'da, yaraların sarılması için yürütülen çalışmalar devam ederken, Rotary camiası eğitime sağladığı teknoloji desteğiyle kentin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.

Rotary 2420. Bölge Federasyonu'na bağlı Ömerli, Kız Kulesi ve Su Rotary Kulüplerinin desteği ve Nemrut Rotary Kulübü iş birliğiyle, Adıyaman Merkez'de bulunan İl Özel İdare İlkokulu'na 3 dizüstü ve 1 masaüstü bilgisayar olmak üzere toplam 4 bilgisayar teslim edildi. 'Rotary'den Eğitime Teknoloji Desteği' adıyla hayata geçirilen proje, deprem sonrası zorluklarla mücadele eden öğrencilerin eğitimine katkı sağladı.

Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Keramettin Oranlı, teslim töreninde yaptığı açıklamada, 'Bu memleket hepimizin. Yaşadığımız büyük afetin ardından kayıplarımızın acısını hep birlikte yaşadık. Zaman birlik ve beraberlik zamanı diyerek, gücümüz yettiğince hayırseverlerin maddi ve manevi desteğiyle Adıyaman'a katkı sunmaya gayret ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Oranlı, sözlerini şöyle sürdürdü: 'İhtiyaç duyulan her alanda elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bu bilgisayarları bağışlayarak çocuklarımızın eğitimlerine ve okullarımıza sağladıkları desteklerden dolayı Rotaryen dostlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum.'

Depremin ilk gününden itibaren Nemrut Rotary Kulübü, Adıyaman merkez ve ilçelerinde eğitimden sağlığa, tarımdan sosyal desteklere kadar geniş bir alanda yürüttüğü projelerle dikkat çekiyor. Kentteki depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaşanan acıların hafifletilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar, toplum yararına yapılan örnek dayanışmanın somut bir göstergesi oldu.

Rotary camiasının sağladığı bu destek, Adıyaman'daki öğrencilerin eğitim hayatında fırsat eşitliğini artırmayı ve teknolojiye erişimlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

