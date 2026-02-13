Besni Eğitim Vakfı (BEV) Başkanı Şaban Çağıran ve yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Bağcılar'da bulunan Adıyamanlılar Vakfı Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette iki kurum arasında eğitim alanında iş birliği imkanları ele alındı.

Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Hasan Göksu ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmede, eğitim projeleri, burs faaliyetleri ve hemşeri dayanışmasının kurumsal düzeyde güçlendirilmesi konuları masaya yatırıldı. Taraflar, özellikle gençlere yönelik çalışmaların artırılması ve ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede konuşan Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Hasan Göksu, Besni Eğitim Vakfı'nın 'Eğitim Bayramı' organizasyonunun dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyan bir çalışma olduğunu belirterek, vakfın eğitim faaliyetlerine her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti. Göksu, eğitimin toplumsal kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu vurgularken, vakıflar arasında dayanışmanın önemine de dikkat çekti.

BEV Başkanı Şaban Çağıran ise Adıyamanlılar Vakfı'nın köklü geçmişi ve binlerce öğrenciye sağladığı burs desteği ile örnek bir sosyal sorumluluk anlayışı sergilediğini belirtti. Çağıran, sivil toplum kuruluşları arasında geliştirilecek stratejik iş birliklerinin eğitim projelerine önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Ziyarete, önceki dönem milletvekillerinden ve BEV Danışma Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan, yazar ve şair Hasan Emre ile BEV Üyesi Ulusal Sanatçı Tuncay Okutan da katıldı. Görüşme, tarafların karşılıklı iyi niyet temennileri ve ortak çalışma kararlılığı mesajları ile sona erdi.

