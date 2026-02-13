Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Derneği Başkanı Murat Çeliker, 13 Şubat Dünya Radyo Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 6 Şubat depremlerinin ardından büyük yıkım yaşayan Adıyaman'daki radyo kuruluşlarının halen ayakta kalma mücadelesi verdiğini belirterek yetkililere destek çağrısında bulundu.

Çeliker, depremlerin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen yaraların tam anlamıyla sarılamadığını ifade ederek, 'Özellikle yerel basın ve radyolar en ağır darbeyi alan kurumlar arasında yer alıyor. Depremden en çok etkilenen basın kuruluşlarımız radyolarımız oldu. Binaları yıkıldı, ekipmanları zarar gördü. Yayın hayatını sürdürmeye çalışan birçok radyo kuruluşumuz konteynerlerde hizmet vermeye devam ediyor' ifadelerini kullandı.

6 Şubat depremlerinde çok sayıda gazetecinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Çeliker, 'Türkiye genelinde birçok meslektaşımızı kaybettik. 14 deprem şehidimiz arasında Adıyaman'ın ilk radyo programcıları da vardı. Onları rahmet ve saygıyla anıyor, ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyorum' ifadelerini kullandı.

Yerel radyoların ekonomik açıdan büyük bir darboğaz içinde olduğunu vurgulayan Çeliker, 'Hem stüdyoların hem de dağlık alanlarda bulunan vericilerin elektrik giderlerinin karşılanmasında ciddi zorluklar yaşanıyor. Deprem sonrası birçok işletmenin yıkılması nedeniyle reklam gelirlerimiz neredeyse yok denecek seviyeye indi. Radyolarımız elektrik faturalarını ödeyemez duruma gelmiştir. Reklam veren esnafımızın büyük bölümü ya iş yerini kaybetti ya da faaliyetini durdurdu' dedi.

Çeliker, devlete çağrıda bulunarak, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde faaliyet gösteren radyo kuruluşlarına yönelik özel destek paketleri hazırlanması gerektiğini belirtti. 'Vergi, Bağkur ve SGK primleri başta olmak üzere tüm kamu ödemelerinde pozitif ayrımcılık uygulanmalıdır. Adıyaman gibi depremi en ağır yaşayan illerde basın desteklenmezse bu kurumların ayakta kalması mümkün değildir' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete seslenen Çeliker, kamu spotlarının ücret karşılığında yayınlanmasını talep ettiklerini ifade ederek, 'Kamu spotlarının ücretsiz yayınlanması yerine, deprem bölgesindeki radyolara maddi katkı sağlayacak bir sistem oluşturulmalıdır' ifadelerini kullandı.

Ayrıca telif ücretleri konusunda da çağrıda bulunan Çeliker, 'MESAM, MSG, MÜYORBİR, MÜYAP gibi meslek birliklerine sesleniyorum: Elinizi taşın altına koyun. 6 Şubat depreminin yaşandığı illerdeki radyolardan telif parası talep etmeyin. Zaten derin yaralar alan bu kurumlarımızın yeniden ayağa kalkmasına katkı sunmak hepimizin sorumluluğudur' ifadelerine yer verdi.

Murat Çeliker, Dünya Radyo Günü'nün, radyonun toplum için taşıdığı önemin bir kez daha hatırlandığı özel bir gün olduğunu belirterek, tüm zorluklara rağmen yayın hayatını sürdürmeye çalışan yerel radyo emekçilerine teşekkür etti.

Kaynak : PERRE