Adıyman'da yağışlar devam ediyor. Meteoroloji tarafından açıklanan hava tahmin raporunda yarın kent genelinde sağanak yağış beklendiği açıklanırken pazar günü güneşli bir havanın hakim olacağı açıklandı.

Adıyaman genelinde bugün ve yarın hava sıcaklıkları şu şekilde;

14 Şubat 2026 cumartesi Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: 9/ 14

Besni: 7/ 10 Derece

Çelikhan: 4/ 7

Gerger: 7/ 13 Derece

Gölbaşı: 7/ 14 Derece

Kahta: 8 / 13 Derece

Samsat:8/ 13 Derece

Sincik: 5 / 9 Derece

Tut: 6 / 11 Derece

15 Şubat 2026 Pazar Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: 4 / 16

Besni: 3/ 13 Derece

Çelikhan: -2 / 10

Gerger: 4/ 16 Derece

Gölbaşı: 2/ 17 Derece

Kahta : 3/ 16 Derece

Samsat: 5/ 15 Derece

Sincik: 1/ 12 Derece

Tut: 4/ 14 Derece

