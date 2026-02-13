Adıyman'da yağışlar devam ediyor. Meteoroloji tarafından açıklanan hava tahmin raporunda yarın kent genelinde sağanak yağış beklendiği açıklanırken pazar günü güneşli bir havanın hakim olacağı açıklandı.
Adıyaman genelinde bugün ve yarın hava sıcaklıkları şu şekilde;
14 Şubat 2026 cumartesi Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: 9/ 14
Besni: 7/ 10 Derece
Çelikhan: 4/ 7
Gerger: 7/ 13 Derece
Gölbaşı: 7/ 14 Derece
Kahta: 8 / 13 Derece
Samsat:8/ 13 Derece
Sincik: 5 / 9 Derece
Tut: 6 / 11 Derece
15 Şubat 2026 Pazar Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: 4 / 16
Besni: 3/ 13 Derece
Çelikhan: -2 / 10
Gerger: 4/ 16 Derece
Gölbaşı: 2/ 17 Derece
Kahta : 3/ 16 Derece
Samsat: 5/ 15 Derece
Sincik: 1/ 12 Derece
Tut: 4/ 14 Derece
Kaynak : PERRE