Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okullarda görevlendirilmek üzere Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 140 kişilik beden işçisi (temizlik) alımı gerçekleştirecek.

Program çerçevesinde görevlendirilecek personeller, 02 Mart 2026 - 30 Haziran 2026 tarihleri arasında dört ay süreyle çalışacak.

Başvurular, 14-18 Şubat 2026 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) e-Şube (www.iskur.gov.tr), ALO 170 iletişim hattı veya İŞKUR hizmet noktaları üzerinden yapılabilecek.

Katılımcıların belirlenmesi, noter kurası usulüyle gerçekleştirilecek. Kura çekimi, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da Kahta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda (METEM) yapılacak.

İlgilenen adayların başvuru tarihlerine dikkat etmesi ve gerekli başvuru şartlarını İŞKUR üzerinden takip etmesi gerekiyor.

Kaynak : PERRE