Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte kasap, market, fırın, lokanta ve pastanelerde ortaklaşa denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde fiyat etiketleri, ürünlerin gramajları, son kullanma tarihleri, hijyen koşulları ve işyeri ruhsatları detaylı şekilde incelendi. Mevzuata aykırı durumlar tespit edilen işyerlerine gerekli uyarılar yapılırken, eksiklikleri bulunan işletmeler hakkında tutanak düzenlendi.

Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, denetimlerin ramazan ayı boyunca kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak şunları söyledi:

'Vatandaşlarımızın Ramazan ayına sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir şekilde girmesi bizim önceliğimizdir. Halk sağlığını tehdit eden hiçbir duruma ve fırsatçılığa asla göz yummayacağız. Zabıta ekiplerimiz, ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde denetimlerini artırarak sürdürecek. Hem esnafımızın kurallara uymasını sağlamak hem de hemşehrilerimizin güvenle alışveriş yapabilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam edecek.'

Kaynak : PERRE