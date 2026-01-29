İlçedeki basın mensuplarının yanı sıra hastane yöneticilerinin de katıldığı basın açıklamasında konuşan Başhekim Akel, hayata geçirilen yenilikler, tıbbi altyapı yatırımları ve sunulan sağlık hizmetlerindeki gelişmeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Anne Adaylarına Yönelik Yeni Hizmetler

Anne adaylarına yönelik geliştirilen hizmetler hakkında bilgi veren Başhekim Akel;

'Gebe bilgilendirme sınıfında da QR Kod uygulamasına geçildi. Bununla birlikte anne adaylarımız gebelik öncesinden doğum sonrasına kadar ihtiyaç duydukları bilgilere QR Kod aracılığıyla kolayca ulaşabiliyor. Ayrıca Ebe Polikliniğimiz de hizmete açıldı. Bu anlamda hamilelik süreci, doğuma hazırlık, lohusalık dönemi ve kadın sağlığı konularında anne adaylarımıza danışmanlık hizmeti sunuyoruz' ifadelerini kullandı.

Hijyen Ve Cerrahi Uygulamalarda Yenilikler

Hastanede Kare Kodlu temizlik takip sistemine geçildiğini vurgulayan Akel, 'Temizlik hizmetlerinin daha etkin ve denetlenebilir hale gelmesini sağladık. Hastanemizde Histeroskopi işlemleri başladı. Geleneksel yarıyıl sünnet töreni düzenlendi. Hastanemizde ilk kez TAPP kapalı (laparoskopik) fıtık onarımı ameliyatının başarıyla gerçekleştirildi.

Soğutma Sistemi Yenileniyor, Fizik Tedavide Akşam Seansları Başladı

Başhekim AKEL, hastanede 15 yıldır kullanılan soğutma sisteminin bakım ve onarıma alındığını belirterek, 'Yapılacak bakım ve yenileme çalışmalarıyla soğutma sistemimizin performansını artırmayı hedefliyoruz. Fizik tedavi ünitesinde akşam seanslarına da başladık. Bu uygulamayla randevu sürelerini kısaltmayı ve vatandaşlarımıza daha etkin hizmet sunmayı amaçlıyoruz.

Kapalı Fıtık Ameliyatları Ve Akşam Poliklinikleri

Kapalı yöntemle karın ön duvarı fıtığı (Laparoskopik Ventral Herni) ameliyatının ilk kez uygulandı. Bu yöntemle hastalarımız daha az ağrı hissediyor ve günlük yaşamlarına çok daha kısa sürede dönebiliyor. Cildiye branşında da akşam polikliniği hizmeti veriliyor.

Üroloji Ve Kadın Hastalıklarında İlkler

Üroloji alanında da önemli gelişmeler yaşandı. Hastanemizde ilk kez Perkutan Nefrolitototmi (PNL) ameliyatını başarıyla gerçekleştirdik. Diyaliz ünitesine 4 adet yeni nesil cihaz alındı. Ayrıca V-NOTES yöntemiyle ameliyatlar gerçekleştirildi. Vajinal Laparoskopik İzsiz Cerrahi sayesinde hasta konforu artıyor, iyileşme süreci hızlanıyor' dedi.

Prostat Kanserinde İleri Tanı İmkânı

Transrektal Prostat Biyopsisi (TRUS-Bx) uygulamasının da ilk kez hayata geçirildiğini belirten AKEL,

'Bu ileri tanı yöntemi sayesinde hastalarımızın çevre illere sevk edilmesine gerek kalmıyor.

Fiziki Alanlar Ve Ek Hizmet Binası

Hastane içerisinde yapılan düzenlemelerle 7 yeni idari birim odası hizmete geçti. 50 yataklı ek hizmet binası projemizde çalışmalarımız devam ediyor.

Tıbbi Cihaz Altyapısı Güçlendirildi

Hastaneye yapay zeka destekli USG Renkli Doppler Ultrason cihazı kazandırıldı. Ayrıca 3 adet yeni nesil anestezi cihazı ile ameliyatlarımız artık çok daha güvenli ve kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor. Laboratuvar ünitesine ise 5 adet son teknoloji cihaz alımı yapıldı.' İfadelerine yer verdi.

Anjiyo Ünitesi İçin Son Aşamaya Gelindi

Anjiyo ünitesinin kurulumu konusunda sona yaklaşıldığını belirten AKEL, 'Bu ünitemiz faaliyete geçtiğinde kalp ve damar hastalıklarında erken müdahale imkânı sağlayacağız ve il dışı sevkler büyük ölçüde azalacak.

'Hedefimiz Daha Kaliteli Ve Hızlı Sağlık Hizmeti'

Yapılan tüm çalışmaların temel amacı sağlık hizmetlerini daha etkin ve kaliteli bir şekilde halkımıza sunmaktır. Modern cerrahi uygulamalarla hastanemizde sunulan hizmetlerin kapsamını genişlettik. Amacımız vatandaşlarımızın kendi ilçelerinde nitelikli sağlık hizmeti almasını sağlamak.' Dedi

Modern tıbbın sunduğu imkânları etkin şekilde kullanan Kahta Devlet Hastanesi, ilçedeki sağlık hizmeti kalitesini artırmaya devam ediyor.

Kaynak : PERRE