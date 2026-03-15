Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Kahta'da Kahta Belediyesi tarafından kurulan Ramazan Çarşısı'nı ziyaret etti. Ziyarette esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbetler gerçekleştiren Bakan Yardımcısı Aydın, Ramazan ayının birlik ve paylaşma ruhuna vurgu yaptı.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete; AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Zehra Purde Muti, Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, Sincik İlçe Başkanı Fikret Öksüz, MHP Kahta İlçe Başkanı Sıraç Aslan, belediye başkan yardımcıları, il genel meclis üyeleri, AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Kahta İlçe Kadın Kolları Başkanı Medine Maçın Teke ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Ziyaret kapsamında heyet, Ramazan Çarşısı'nda stant açan esnafları tek tek gezerek hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Vatandaşlarla sohbet eden heyet, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun olarak samimi görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Yardımcısı Aydın, Kahta Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Çarşısı'nın hem esnafa destek sağladığını hem de vatandaşları bir araya getiren önemli bir organizasyon olduğunu ifade ederek, ev sahipliği için Başkan Hallaç'a teşekkür etti.

Başkan Hallaç ise, ziyaretlerinden dolayı Bakan Yardımcısı Aydın ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, Ramazan ayının manevi atmosferini Kahtalı hemşehrileriyle birlikte yaşamanın mutluluğunu dile getirdi.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK