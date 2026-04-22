Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri, Sivil Toplum Merkez Üssü (STMÜ) Başkanı ve STK Uzmanı Ömer Faruk Terzi, Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki gençlerle bir araya gelerek hem Gençlik Meclisi çalışmalarını yerinde inceledi hem de gençlik politikalarına dair önemli mesajlar verdi.

Kahta Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programa; Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, Kahta Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Bozan, belediye başkan yardımcıları ve Gençlik Meclisi üyeleri katıldı.

Program kapsamında Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Bozan tarafından yapılan sunumda; yürütülen projeler, gençlere yönelik faaliyetler ve hedeflenen çalışmalar detaylı şekilde paylaşıldı. Bozan, gençlerin karar alma süreçlerine daha aktif katılımını sağlamayı hedeflediklerini vurgulayarak, gençliğe sunulan desteklerden dolayı teşekkür etti.

Gençlerle samimi bir atmosferde buluşan Ömer Faruk Terzi, Kahta'da yürütülen gençlik çalışmalarını takdirle karşıladığını belirterek, bu buluşmadan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Terzi, gençliğin Türkiye'nin en büyük gücü olduğuna dikkat çekerek, 'Gençlerimizin enerjisi, fikirleri ve hayalleri bizim en kıymetli hazinemizdir. Kendinizi geliştirmekten asla vazgeçmeyin. Sosyal ve kültürel alanlarda aktif olun, taleplerinizi ifade edin ve hedefleriniz doğrultusunda kararlılıkla ilerleyin. Kahta'daki gençlerimizin bilinçli ve aktif yapısı bizleri gururlandırdı' ifadelerini kullandı.

Ayrıca Terzi, Kahta Belediyesi bünyesinde yürütülen Gençlik Meclisi çalışmalarının, yerel düzeyde gençlik katılımı açısından örnek bir model oluşturduğunu belirtti.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ise konuşmasında gençliğe verdikleri önemi güçlü bir şekilde ortaya koyarak, 'Bizler gençlerimizi yalnızca geleceğin değil, bugünün de söz sahibi bireyleri olarak görüyoruz. Kahta'yı gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz. Eğitimden kültüre, spordan sosyal hayata kadar her alanda gençlerimizin yanında olmaya ve projeler üretmeye devam edeceğiz' dedi.

Yoğun katılım ve güçlü mesajların öne çıktığı program, karşılıklı görüş alışverişi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.