Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Tıp Fakültesi öğrencileriyle gerçekleştirilen buluşmada konuşan Başkan Tutdere, 'Tüm akademik bölümler çok kıymetlidir; ancak tıp fakülteleri, en zor zamanlarımızda hayatımıza dokunan, sağlığımız için gece gündüz demeden emek verecek hekimler yetiştirdiği için gönlümüzde ayrı bir yere sahiptir' ifadelerini kullandı.

Başkan Tutdere, tıp fakültelerinde eğitim gören öğrencilerin gelecekte insanların hayatına dokunacak hekimler olarak yetiştiğini belirterek, 'Böylesine kutsal bir mesleğin gelecekteki temsilcileri olan gençlerimizin heyecanına ortak olmaktan büyük memnuniyet duydum. Yarınımızın teminatı olan öğrencilerimize eğitim ve meslek hayatlarında üstün başarılar diliyorum. Tüm sağlık çalışanlarımızın ve tıp dünyasının 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum' dedi.

Programın sonunda öğrenciler, Başkan Tutdere'ye teşekkür plaketi takdim etti.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

