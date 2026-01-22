Adıyaman'da sağlık altyapısına önemli bir katkı sağlayacak olan 150 yataklı yeni Devlet Hastanesi'nde iç tefrişat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çevre düzenlemesi ve dış mekân işlerinin tamamlanmasının ardından hastanenin, son teknolojiye sahip donanımlarla hizmete açılması planlanıyor.

Modern mimarisi, hasta ve hasta yakınlarının konforunu önceleyen tasarımı, enerji verimliliği sağlayan sistemleri ve dijital sağlık çözümleriyle donatılan hastanenin, bölge halkına yüksek kalitede sağlık hizmeti sunması hedefleniyor.

Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Bu kapsamda, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik başkanlığında; sağlık yöneticileri, yüklenici firma yetkilileri ve ilgili birim sorumlularının katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, hastanenin mevcut durumu, tamamlanması gereken çalışmalar ve hizmete açılış süreci ayrıntılı şekilde ele alındı.

Hasta Deneyimi ve İşlevsellik Ön Planda

Toplantıda yapılan sunumların ardından; iç tefrişatın hasta deneyimine etkisi, çevre düzenlemesinin erişilebilirlik ve estetik boyutu, acil servis ve yoğun bakım ünitelerinin işlevselliği ile poliklinik alanlarının hasta akışına uygunluğu gibi başlıklar detaylı biçimde değerlendirildi.

'Bölgesel Bir Referans Noktası Olacak'

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, yeni hastanenin yalnızca bir sağlık merkezi değil, aynı zamanda Adıyaman'ın sağlık vizyonunu ileriye taşıyacak önemli bir bölgesel referans noktası olacağına dikkat çekti.

Kaynak : PERRE

ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK