TBMM'de kabul edilen düzenleme ile en düşük emekli aylığının 20 bin TL seviyesinde belirlenmesine ilişkin genel değerlendirmelerde bulunan Bozkurt, bu rakamın mevcut yaşam koşulları karşısında emeklileri fiilen yoksulluğa mahkûm ettiğini ifade etti.

'15 bin lira kira varken emekli ne yiyecek?'

Adıyaman'da en düşük ev kiralarının 15 bin TL seviyesine dayandığına dikkat çeken Bozkurt, şu soruları gündeme getirdi:

'Bir emekli 20 bin lira maaşla, kirası 15 bin lirayken nasıl geçinecek?

Evi kira değilse bile ne yiyecek ne içecek?

Elektriği, suyu, doğal gazı, ilacı nasıl karşılayacak?

Torununa bir gofret alabilecek mi?'

Bozkurt, emeklilik gelirinin bugün temel ihtiyaçları karşılamaktan uzaklaştığını, emeklilerin barınma krizi, borç yükü ve geçim sıkıntısıyla baş başa bırakıldığını dile getirdi.

'Bu Bir Ekonomik Zorunluluk Değil, Siyasi Bir Tercihtir'

En düşük emekli aylığını 'sefalet sınırı' olarak niteleyen Bozkurt, kanun teklifinin kabul edildiği gün, Türkiye'nin dört bir yanında insanca yaşam talebiyle bir araya gelen emeklilerle omuz omuza olduğunu belirtti.

Bozkurt açıklamasında, emeklilerin yaşadığı tablonun ekonomik zorunluluklarla açıklanamayacağını savunarak şu değerlendirmede bulundu:

'Bugün milyonlarca emekli yoksullukla, borçla ve barınma kriziyle boğuşuyorsa bunun nedeni ekonomik zorunluluklar değildir. Emeği değersizleştiren, sosyal devleti tasfiye eden ve gelir dağılımını bozan politikaların sonucudur. Bu ülkede emeklilik, artık açlıkla hayatta kalma mücadelesine dönüştürülmüştür.'

'İnsanca Yaşam Hakkından Vazgeçmeyeceğiz'

Emeklilerin yaşam onuruna yönelik düzenlemelere karşı mücadelesini desteklemeyi sürdüreceğini vurgulayan Bozkurt, emeğin hakkını, sosyal adaleti ve insan onuruna yakışır bir yaşamı savunmaktan geri durmayacağını ifade etti.

Bozkurt, 'Bu bir son değil; emekliler için insanca yaşam mücadelesinin yeni bir başlangıcıdır' değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak : PERRE

ADIYAMAN (PERRE) - (Behçet ATABEK)