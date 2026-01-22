Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu tarafından düzenlenen toplantı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda söz alan İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, özellikle deprem bölgesinde ve Adıyaman'da hayata geçirilen konut ve yerleşim projeleri nedeniyle Bakan Kurum'a teşekkürlerini iletti.

'Barınma Hakkı Sosyal Devletin Temel Yükümlülüğüdür'

Konuşmasında barınma hakkının Anayasa'da güvence altına alınmış temel bir hak olduğunu vurgulayan Alkayış, bu hakkın sosyal devlet ilkesinin en somut göstergelerinden biri olduğunu ifade etti. Yaşanan büyük felaketin ölçeği dikkate alındığında, bu sorumluluğun kısa sürede ve yüksek bir organizasyon kabiliyetiyle yerine getirilmesinin, AK Parti iktidarının sosyal devlet anlayışına ve barınma hakkına olan bağlılığını açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

'Konutlar Yalnızca Yapı Değil, Yaşam Alanıdır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan konut seferberliği kapsamında yürütülen çalışmaların, en zor şartlar altında dahi sosyal devlet ilkesinin kararlılıkla hayata geçirildiğini gösterdiğini ifade eden Alkayış, inşa edilen konutların yalnızca birer yapı değil; insan onuruna yakışır, güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanları olduğunu dile getirdi.

Adıyaman'daki Projelere İlişkin Değerlendirme

Alkayış, Adıyaman'da İndere ve Meydan projeleri başta olmak üzere, kentsel ve kırsal alanlarda hayata geçirilen konut projelerinin bütüncül bir planlama anlayışıyla yürütüldüğünü belirtti. Kırsal konutların yerel dokuya uyumlu ve yaşam konforunu esas alan villa konseptinde inşa edildiğini kaydeden Alkayış, kentsel projelerin ise sosyal donatılar, parklar, çevre ve peyzaj düzenlemeleri, okullar, hastaneler ve camilerle birlikte eş zamanlı olarak planlandığını ifade etti.

'74 Bin 909 Bağımsız Bölüm Teslim Edildi'

Bugüne kadar Adıyaman'da 74 bin 909 bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edildiğini belirten Alkayış, bu rakamın devletin vatandaşına karşı sorumluluğunu ne denli güçlü ve kararlı bir şekilde yerine getirdiğinin açık bir göstergesi olduğunu söyledi.

Yürütülen çalışmaların kısa sürede hayata geçirilmesinin son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Alkayış, bu büyük organizasyonun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi ve liderliğiyle mümkün olduğunu ifade ederek, dünyada çok az örneği bulunan bu çalışmalar dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti ve toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - (Sibel TURAN)

Kaynak : PERRE