Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulan Yüksek Gerçeklikli Simülasyon Laboratuvarı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında Prof. Dr. Mehmet Şirik'e, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Bayram eşlik etti. Dekan Bayram, laboratuvarın sağlık alanındaki eğitim süreçlerine yenilikçi, kanıta dayalı ve ileri teknoloji destekli bir yaklaşım kazandırmayı hedeflediğini ifade etti.

Simülasyon temelli eğitimin hemşirelik, ebelik ve diğer sağlık disiplinlerinde mesleki yeterlilikleri artırmadaki önemine dikkat çeken Prof. Dr. Süleyman Bayram, 'Bu laboratuvar, öğrenci, akademisyen ve sağlık sektörü paydaşlarını bir araya getirerek çok yönlü bir etkileşim ortamı sunmaktadır' dedi.

Laboratuvarın, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş'in katkılarıyla hayata geçirildiğini belirten Bayram, desteklerinden dolayı teşekkür ederek, laboratuvarın sunduğu ileri düzey uygulama olanaklarının teorik bilgilerin pekiştirilmesine, klinik karar verme becerilerinin geliştirilmesine ve hasta güvenliği odaklı bir eğitim anlayışının yaygınlaştırılmasına önemli katkılar sağladığını vurguladı. Bayram, bu yatırımın üniversitenin sağlık bilimleri eğitiminde kaliteyi yükseltme ve bölgesel sağlık hizmetlerine nitelikli insan gücü yetiştirme vizyonunun somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik ise, yenilikçi bir yaklaşımla sağlık eğitiminde karşılaşılan zorlukların aşılmasına katkı sunan bu çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Şirik, başta Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Bayram olmak üzere emeği geçen tüm akademik kadroya teşekkür ederek başarılar diledi.

