Çalışmaları yerinde inceleyen Abdurrahman Tutdere, altyapı imalatlarının Ramazan ayı sonuna kadar tamamlanmasının, bayramdan sonra ise asfalt serim çalışmalarının bitirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Adıyaman Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ASKİM ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların, kentin farklı noktalarında eş zamanlı olarak devam ettiği bildirildi. Başkan Tutdere, sahada yapılan incelemelerde sürece ilişkin bilgiler verdi.

Stratejik noktalarda eş zamanlı çalışma

Şehrin dört bir yanında yoğun bir altyapı hamlesi yürütüldüğünü belirten Başkan Tutdere, özellikle Üçüncü Çevre Yolu'ndaki çalışmaların Adıyaman'ın modern altyapıya kavuşması açısından önem taşıdığını ifade etti. Tutdere, kentin stratejik noktalarında eş zamanlı operasyonların sürdüğünü kaydetti.

Üçüncü Çevre Yolu'nda kapsamlı altyapı yenilemesi

Üçüncü Çevre Yolu'nda yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Tutdere, 'Adıyaman Belediyesi olarak altyapı çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Üçüncü Çevre Yolu'nda hem yağmur suyu hem de kanalizasyon hatlarımızı yeniliyoruz. Hedefimiz, Ramazan ayının sonuna kadar buradaki bütün imalatlarımızı tamamlamak. Bayram sonrasında ise Üçüncü Çevre Yolu'nun asfaltını komple yenileyerek ulaşım standartlarını artırmış olacağız' dedi.

'Ulaşımda yaşanan aksamalar geçici'

Çalışmalar süresince yaşanan trafik ve ulaşım aksaklıklarına da değinen Tutdere, bunun geçici bir süreç olduğuna dikkat çekti. Tutdere, 'Bütün ekiplerimiz sahada, şehrin dört bir yanında yoğun bir çalışma var. Bu çalışmalar nedeniyle özellikle ulaşımda ve bazı sokaklarımızda aksamalar yaşanıyor; ancak bunlar geçici sorunlardır. Biz bu sorunların tamamını çözeceğiz ve şehrimizi insanlarımız için daha rahat ve daha konforlu hale getireceğiz. Halkımızın sabrı ve desteğiyle Adıyaman'ı sağlam temeller üzerine yeniden inşa ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE