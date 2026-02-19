Ramazan ayının gelmesiyle birlikte gıda ve özellikle hurma başta olmak üzere kahvaltılık ürünlere talebin artması beklenirken, Adıyaman Şire Pazarı'nda hizmet veren esnaf umduğunu bulamadığını ifade etti. Şire Pazarı Başkanı Ali Rıza Özçakmak, eski Ramazan dönemleriyle bugünü kıyaslayarak alışveriş alışkanlıklarının ciddi şekilde değiştiğini söyledi. Girdi maliyetlerinin yüksekliğine işaret eden Özçakmak, 'Ürün çeşitlerimiz çok ama insanların alım gücü yok. 200 ile 600 lira arasında hurma çeşitlerimiz var. Normalde peynir, tereyağı, bal gibi kahvaltılık ürünler insanların vazgeçilmezidir. En düşük fiyatlı olan peynir ama insanların alım gücü yok' dedi.

Özçakmak açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Eski Ramazanları arar duruyoruz. Niye derseniz? Eskiden Ramazan ayı geldiğinde insanlar yarımşar kilolarla değil, 5'er, 10'ar kilolarla alışveriş yapıyordu. Şu an girdi maliyetleri yüksek olduğu için ve ürünlerimiz doğal olduğundan fiyatlar da yüksek, bu nedenle vatandaş alamıyor. O nedenle sabahtan bu yana 200 liralık iş yaptık. Sadece ben değil, tüm arkadaşlarımız böyle.

Ürün çeşitlerimiz çok ama insanların alım gücü yok. 200 ile 600 lira arasında hurma çeşitlerimiz var. Normalde peynir, tereyağı, bal gibi kahvaltılık türü ürünler insanların vazgeçilmezidir. En düşük fiyatlı olan peynir ama insanların alım gücü yok. Vatandaşlar ürünlerimizi alamadıkları için bakıp gidiyorlar ya da yarımşar kilodan alışveriş yapıyorlar.

O nedenle ekonominin biraz daha canlanması lazım. Özellikle yetkililerden şunu rica ediyoruz; girdi maliyetlerini ve akaryakıt fiyatlarını biraz düşürsünler ki insanlar faydalansın.'

Kaynak : PERRE