Adıyaman Belediyesi tarafından Kent Meydanı'nda kurulan iftar sofrası Ramazan ayı boyunca vatandaşları ağırlamaya devam edecek. İftar programına ilişkin değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Başkan Tutdere, Ramazan ayının paylaşma ve kardeşlik ayı olduğunu belirterek, belediye olarak bu manevi atmosferi tüm kentte yaşatmayı amaçladıklarını kaydetti.

Kent Meydanı'nda kurulan iftar sofrasında her gün yüzlerce vatandaşın bir araya geleceğini ifade eden BaşkanTutdere, 'Tüm hemşehrilerimizi iftar soframıza bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE