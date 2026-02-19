Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şubesi'nin organize ettiği Hızır Lokması etkinliği, Adıyaman'da bulunan Rıza Tanrıverdi Cemevi'nde gerçekleştirildi. Birlik ve dayanışma duygularının pekiştirildiği programda, Hızır Lokması'nın Alevi inancındaki yardımlaşma ve paylaşma geleneğinin önemli bir simgesi olduğu vurgulandı.

Yeni Mahalle'deki Rıza Tanrıverdi Cemevi'nde düzenlenen programa; Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Vali Yardımcıları Mehmet Tığlı ve Uğur Kapar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından, duaların edildiği programda oruçlar açıldı, lokmalar pay edildi.

'Hangi İnançtan Olursak Olalım, Hepimiz Kardeşiz'

Programda konuşan Adıyaman Alevi Kültür Dernekleri Rıza Tanrıverdi Şube Başkanı Hasan Çalış, 'Protokolde oturan canlarımıza, siyasi parti temsilcilerimize, dernek başkanlarımıza; canı gönülden hepinize teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Hangi inançtan olursak olalım, hepimiz kardeşiz' dedi.

'Kurumlarımıza Para Talep Etmiyoruz; Sadece Eşit Yurttaş Olarak Görülmeyi İstiyoruz.'

Adıyaman Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Nedim Evli, Alevi inancının tarih boyunca karşılaştığı zorluklara rağmen eşit yurttaşlık talebinden vazgeçmediğini belirterek, Rıza Tanrıverdi Cemevi'nde vatandaşlarımızın yardımlaşarak getirdiği Hızır Lokması'nı pay edeceğiz. Hızır Lokması, Alevi inancı için çok kıymetli ve değerlidir. Hızır, birçok dinde geçen ve Kur'an-ı Kerim'de de yüce bir zat olarak tarif edilen özel bir figürdür. Biz Hızır'ı ne gökte ne de yerde ararız; Hızır, bir müminin kalbindedir. Bir düşene veya yoksula yardım eden herkesin Hızır'ı olur ve birbirimizin Hızır'ını paylaşırız. Alevi Kültür Dernekleri olarak şunu ifade ediyoruz: İnancımız Kerbela'dan bu yana her türlü zulme ve katliama uğramış olsa da, devlet büyüklerimizden, iktidardan ve siyasi partilerden beklentimiz eşit yurttaşlık hakkımızın tanınmasıdır. Dedelerimize maaş, kurumlarımıza para talep etmiyoruz; sadece eşit yurttaş olarak görülmeyi istiyoruz. Cem evlerimizin ibadethane, cemimizin de ibadet olduğunu kabul etmenizi rica ediyoruz. Özellikle Sünni kardeşlerimizden, Alevilerin eşit yurttaşlık talebini desteklemelerini bekliyoruz. Bu ülke hepimize yeter, hatta artar. Emperyalist güçlerin dayattığı oyunlara gelmeden, hep birlikte kardeşçe yaşayalım' ifadelerini kullandı.

'Hızır İsmi Arapça Kökenli Olup 'Yeşil' Anlamına Gelmektedir'

Üryan Hızır Ocağı'ndan Kanaat Önderi Deniz Büyükşahin, yaptığı açıklamada Hızır'ın insanlara yardım eden bilge bir kişi olduğunu belirterek, 'Hızır, dara düşene yardımcı olur. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın salih kulu olarak tarif edilir; ancak adı anılmayan bir erdir, erendir, evliyadır, Nebi'dir. Hızır ismi Arapça kökenli olup 'yeşil' anlamına gelmektedir. Kendisine Hızır denilmesinin sebebi, bir hadis rivayetine göre onun kuru bir yere oturması ve ardından yerin hemen yeşermesinden kaynaklanmaktadır. Hızır, bilgelik ve hikmet sahibidir; insanlara yardımcı olan kutlu bir kişidir ve başı sıkışan iyi insanların yardımına koşar. Kur'an'da doğrudan adı geçmez; peygamber olduğu için belirtilmez, fakat bu yönde işaretler sunar. Örneğin, Kur'an-ı Kerim'de Kehf Suresi'nin 65. ayetinde Hz. Musa'ya Allah tarafından yol gösterici olarak gönderilen bilge kişi, yani Hızır, Hz. Musa'ya rehberlik yapmış ve mürşidlik etmiştir' dedi.

'Aleviler Misafiri Hızır'la, Hızır'ı da Ali ile Özleştirmişlerdir.'

Hızır orucu ile ilgili de bilgi veren Büyükşahin, 'Hızır Orucu her yıl genellikle değişik yörelerde tutulur. Ayın 9'unda başlayanlar olduğu gibi, ayın 10'unda başlayanlar da vardır. Genellikle Şubat ayının ikinci haftasına denk gelen günlerde, örneğin 13, 14 veya 15'inde üç gün boyunca oruç tutulur; bazı yörelerde daha uzun da sürebilir. Başladığını fark edenler için yedi gün tutulduğu kabul edilir. Ayın 19'u, yani 19'u 20'ye bağlayan Şubat gecesi ilk Cemre düştüğünde oruç başlar. Tutulan oruçların ardından Hızır aşkına yağlı ekmek, kömbe ve börek türü lokmalar hazırlanır. Ekonomik durumu iyi olanlar kurban keser; ya da birkaç kişi bir araya gelerek kurban kesip Hızır lokmasını yapar ve canlara dağıtır. Alevilere göre Hızır, kimi zaman bir melek, kimi zaman bir kurtarıcı, kimi zaman bir yaratıcıdır. Lokmalar hazırlanırken niyetin önemi büyüktür; içinde yağ koymak, odun ateşini yakmak ve fırına vermek tamamen niyete bağlıdır. Hazırlanan lokma niyetine göre süzülür ve lezzeti değişebilir. Aleviler misafiri Hızır'la, Hızır'ı da Ali ile özleştirmişlerdir' dedi.

'Hızır Lokması'nın Şehrimizin Kardeşliğine ve Birliğine Vesile Olmasını Diliyorum'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Hızır sofrasında şehrin tüm renklerini bir arada görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Öncelikle, bugün Adıyaman'ımızın tüm renklerini, tüm güzelliklerini bu Hızır sofrasında bir arada görmekten mutluluk duyuyorum. Bu önemli organizasyonu gerçekleştiren dernek başkanımıza ve yönetim kuruluna, Adıyaman Belediye Başkanı olarak teşekkür ediyorum. 6 Şubat'ta yitirdiğimiz canlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Özellikle bu cemevinin yapımında büyük emekleri olan dedelerimiz Ali Büyükşahin ve Rıza Tanrıverdi'ye de rahmet diliyorum. Adıyaman, Alevisiyle, Sünnisiyle, Gayrimüslimiyle Türkiye'nin en güzel kentlerinden biridir; kardeşliğin, yan yana duruşun, acıda ve sevinçte paylaşmanın şehridir. Bu nedenle Adıyaman, Türkiye'deki 81 il arasında gerçekten bütün dünyanın gözlerinin üzerinde olduğu bir birlik örneğidir. Bugünkü Hızır Lokması'nın da şehrimizin kardeşliğine, birliğine ve beraberliğine vesile olmasını diliyorum' dedi.

'Tüm Kurumlarımızla Şehrimizi Yeniden İnşa Ediyoruz.'

Adıyaman'da zor günler yaşandığını ve halkın omuz omuza durarak bugünlere geldiğini vurgulayarak, 'Adıyaman'da zor günler yaşadık; acı günlerde omuz omuza durduk ve bugünlere geldik. Bundan sonra da şehir olarak birlik ve beraberlik içinde yan yana durarak Adıyaman'ın geleceğini, hikayesini birlikte sürdüreceğiz. Adıyaman Belediyesi olarak sizden aldığımız vekalet ve yetkiyle, tüm ekiplerimizle yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Kent genelinde altyapı çalışmaları devam ediyor ve bu çalışmalar nedeniyle yaşanan aksaklıkların farkındayız. Yollarımızda yaşanan durum geçici olup, hava koşulları iyileştiğinde çalışmalarımızı hızla sürdürerek yollarımızın standartlarını artıracağız. Yeniden inşaa sürecinde, hepinizden aldığımız destek ve dualarla, tüm kurumlarımızla şehrimizi yeniden inşa ediyoruz. Bu yılın sonunda ve önümüzdeki günlerde göreceksiniz; Adıyaman, düştüğü yerden kalkacak. Adıyaman hepimizin vatanı, hepimizin yurdudur. Bu yurtta, bu vatanda, Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Türküyle, Gayrimüslimiyle kardeşlik içerisinde yaşayacağız ve bu şehri hak ettiği yere taşıyacağız' ifadelerine yer verdi.

'Gönül Rızasıyla Kurulan Bu Sofradan Çok Etkilendim'

Adıyaman Vali Yardımcısı Uğur Kapar, Hızır Lokması ve 'havra' yemeğinin gönüllerden gelen katkılarla sunulmasının önemini dile getirerek, 'Tabii Hızır Lokması'ndan bana biraz bahsetti. Bunun yanı sıra, yapılan yemeğin 'havra' olduğunu söyledi. Buraya gelen misafirlerin gönüllerinden ne kopuyorsa getirmelerinin önemli olduğunu, sadece gönül rızasıyla yemeklerin sunulduğunu dile getirdi. Gerçekten bundan çok etkilendim. Burada bulunurken yiyeceğimiz yemeğin gönüllerin bir sofrası olmasından dolayı çok memnun kaldım' dedi.

Lokma duasını Dede Erdal Bozkurt verdi. Ardından programa katılan vatandaşlara havra lokması dağıtıldı.

Lokma ikramının ardından Hızır Cemi gerçekleştirildi.

