Adıyaman Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne tahsisi yapılan yeni hizmet araçları, gerçekleştirilen törenle görevine başladı. Törende araçların kazasız ve belasız hizmet vermesi temennisiyle kurban kesimi yapıldı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yeni araçların asayiş ve güvenlik hizmetlerinde önemli katkı sunacağı belirtildi.
Törene katılan İl Emniyet Müdürü Nazman yaptığı açıklamada, 'Asayiş ve güvenlik hizmetlerinde gücümüze güç katacak yeni hizmet araçlarının ilçemize hayırlı olmasını dileriz' ifadelerini kullandı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman tarafından araçların temininde katkı sağlayan iş insanı Ali Erdemoğlu'na teşekkür plaketi takdim edildi.
Kaynak : PERRE