Kar yağışı süresince ve sonrasında belediye ekipleri tarafından yolda kalan vatandaşlara yardım edilirken, evlerinden çıkmakta zorlanan hemşehrilere ekmek ulaştırıldı. Zabıta ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların güvenli şekilde evlerine ulaşabilmesi için ilçe genelinde devriye görevini sürdürdü.

Çalışmalar kapsamında yaya kaldırımları temizlenirken, ağaçların kar yükü nedeniyle zarar görmemesi için gerekli müdahaleler yapıldı. Kar yağışının ardından özellikle ilçe merkezinde biriken karlar temizlenerek normal yaşamın hızla sağlanması amaçlandı. Bu kapsamda Atatürk Caddesi'nde esnaf ve vatandaşların kullanımını kolaylaştırmak adına kalan kar birikintileri kaldırıldı.

Besni Belediyesi'nden yapılan açıklamada, olası olumsuzluklara karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğu ve ilçe genelinde temizlik ile kontrol çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak : PERRE