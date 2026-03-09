İşte Milliyetçi Hareket Partisi Besni İlçe yönetim kurulu
Başkan - Fuat AKDENİZ
Sekreter ve mali işler başk. Yard. Mikail GÜLERİM
Teşkilat işlerinde Sorumlusu başk.yard. Ahmet KILINÇ
Seçim işlerinde sorumlu başk. Yard. Ömer SARI
Yerel yönetimlerde sorumlu başk.yard. Aziz ORHAN
İş dünyası ve esnaflardan sorumlu başk.yard. İsmail KARACA
Siyasi işlerden sorumlu başk.yard. Ahmet SOYLU
Halkla ilişkilerde sorumlu başk.yard. Mehmet ALTAY
Teşkilat işlerid sorumlu bask.yard Mustafa ARICAK
DİSİPLİN KURUL ÜYELERİ
Bayram AYGÜN
Merdan TAN
Gültekin DURGUT
BESNİ MAHALLELER SORUMLULARI
Mustafa YÜKSEL
İsmet TÜRKERİ
Ali ELHAN
Ali TURAN
KÖYLERDE SORUMLU BAŞK.YARD.
Mehmet AKDENİZ
Mehmet ERDOĞAN
Cuma YAVUZ
Cumali DOĞAN
Sait YERLİKAYA
Bozan KÜPELİ
Arif ÖZDEMİR
Hasan ESEN
Necati DEMİREL