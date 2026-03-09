Milliyetçi Hareket Partisi Besni İlçe Başkanı Fuat Akdeniz Yönetim Kurulu adına şu açıklamayı yaptı;

“Besni’li hemşerilerimi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum.

Beni Milliyetçi Hareket Partisi Besni İlçe Başkanlığına layık gören genel başkanımız, bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeliye, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız E. Semih Yalçına ve İl Başkanımız İsmail Gümüşe teşekkür ederim.

Milliyetçi Hareket Partisi Besni İlçe Başkanlığı olarak ilk resmi toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıda öncelikle yönetim kurulu üyesi arkadaşlar arasında görev dağılımı yaptık. Toplantıda alınan kararlar yönetim kurulumuza, ilçemize hayırlara vesile olur inşallah.

Kıymetli hemşerilerim Allah’ın yardımıyla gezmediğimiz belde, köy, mezra ve mahalle bırakmayacağız. Besni’nin en ücra köyünün, evinin sıkıntısını sıkıntımız olarak göreceğiz ve çözmek için çabalayacağız. İlçemizdeki esnafımızın, gençlerimizin, bacılarımızın, çocukların sorunları ile ilgilenip çözüm yolları arayacağız. İhtiyaçlarını tespit edip gidermek için uğraşacağız. Sıkıntısı olan tüm vatandaşlarımızın yanında olacağız sıkıntılarını sıkıntımız olarak kabul edip çözme imkânı var ise ilçede çözeceğiz, eğer ilçemizde çözülemeyecek konular ise il başkanımız vasıtasıyla Ankara’da çözmek için gayret edecek, bunun takipçisi olacağız.

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı olarak ilçemizin sorunlarını tespit edip çözmek için gerekli girişimleri yapacağız. İlçemizin ihtiyaçlarını da el birliği tespit edip, gidermek için gerekli girişimlerde bulanacağız.

Geçtiğimiz aylarda Ak Parti Adıyaman Milletvekilimiz Sayın Hüseyin Özhan beyin dile getirdiği; Besni’ye Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi talebini destekliyor ve gerçekleşmesi için gerekli desteği vermeye hazırız.

Kıymetli hemşerilerim ilçemizim müzmin sıkıntıları olan Besni Gölbaşı karayolu Besni Çevre yolu, Besni Üçgöz Kızılin yolu, Besni Oyratlı Çakırhöyük, Fal Çomak – Kızılkaya arasındaki yolun genişletilmesi için Cumhur İttifakı’nın temsilcileri olan sayın milletvekilimiz Hüseyin Özhan Bey’e belediye başkanımız Reşit Alkan Bey’e bu sıkıntıları iletip çözüm için bu işlerin takipçisi olacağız.

Ayrıca yıllardır ihmal edilen Eski Besni’de ki öncelikle Bekir Bey Hamamı, Kızılcaoba Cami, Besni Kalesi gibi eserlerimizin restore edilmesi, gerekirse yeniden yapılması için Adıyaman Milletvekilimiz Sayın Hüseyin Özhan bey ve Belediye Başkanımız Sayın Reşit Alkanla işbirliği içinde çözmek için gerekli adımları atacağız.

Besni’ye Kent müzesi yapılması konusunda da gerekli istişarede bulunacağız.

Yazı bizim önemli tarım alanlarımızdandır ve Besni’nin can damarıdır. Burada ki arazilerimizin sulanması yönündeki çalışmaları yakından takip edip ivedilikle yapılması hususunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Cumhur ittifakı üyesi olarak işbirliği içinde hareket etmeye önem vereceğiz.

Kıymetli vatandaşlarım her sıkıntınızda sizlere bir telefon kadar yakınız bizlere günün her saatinde ulaşabilirsiniz selam ve saygılar sunuyorum.”