Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) Kâhta’da ve Gölbaşı ilçelerinde düzenlediği iftar programı, iş dünyasının temsilcileri ve protokol üyelerini bir araya getirdi. İftar programına yoğun katılım olurken Gölbaşı, Tut, Kâhta'nın yanı sıra Sincik, Gerger ve Samsat ilçelerindeki üyelerde katıldı.

Düzenlenen iftar programına; Kâhta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Gerger Kaymakamı Mesut Bolat, Samsat Kaymakamı Hasan İnanç Gökçayır, Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız, Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Kâhta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti Kâhta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, Gölbaşı Tut, Kâhta, Gerger, Sincik ve Samsat ilçelerinde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Oda üyeleri katıldı.

İftar yemeğinde katılımcılara hitaben konuşma yapan ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, davete katılanlara teşekkür ederek: “Öncelikle, iftar davetimize katılarak bizleri onurlandırdığınız için, şahsım ve yönetim kurulum adına sizlere şükranlarımı sunuyorum. Mübarek Ramazan ayının bereketiyle bir araya gelmek, bizlere birlikte olmanın ve dayanışmanın önemini bir kez daha hatırlatıyor. Bu güzel Ramazan akşamının sizlere ve sevdiklerinize huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.

İftar programı sonrası Odaya üyeliklerinin 35. 41. Yılları anısına plaket takdim edildi. Oda üyesi Yaşam Ticaret Sahibi Sabri Gergerli’ye Kâhta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Yetiş Petrol Sahibi Yusuf Yetiş’e Gerger Kaymakamı Mesut Bolat, Şahmar Market Sahibi Hamza Durdukoca’ya Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız, Gölbaşı Tarım Ürünleri Sahibi Mahmut Çetin’e Samsat Kaymakamı Hasan İnanç Gökçayır, Duran Ticaret Sahibi Sabri Duran’a Kâhta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç plaket takdim ettiler.

Gölbaşı iftar programında Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın ve ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, Odaya üyeliğinin 35. ve 41. yılı anısına üyeler Fahrettin Çiçek’e, Orhan Karakuş’a ve Nurettin Uyar’a plaket takdim ettiler.