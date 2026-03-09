Adıyaman'da düzenlenen programa çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve davetli katıldı. Etkinlikte yazar ve şair Murat Kayış ile eğitimci sanatçılar Umut Taştan, Hakan Altuntaş ve Barış Songül sahne aldı. Programda müzik ve şiir dinletileri sunulurken katılımcılar anlamlı bir gece yaşadı.

'Kadınların Toplumdaki Rolü Büyük'

Programda konuşan Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Erdoğan Altunbaş, kadınların toplumsal yaşamın her alanında önemli bir rol üstlendiğini belirterek kadın emeğinin ve dayanışmasının önemine dikkat çekti.

'Kadın Dayanışması Toplumun Gelişimi İçin Önemli'

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Songül Yorulmaz ise kadınların birlik ve dayanışma içinde olmasının toplumun gelişimi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Şiir ve müzik dinletileriyle devam eden etkinliğin sonunda erkek katılımcılar tarafından yoğrulan yöresel lezzet çiğ köfte davetlilere ikram edildi. Program, katılımcıların sohbeti ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - (Behçet ATABEK)