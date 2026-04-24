Adıyaman’da geçmişten günümüze uzanan esnaf kültürü ve zanaatkârlık geleneği üzerine yapılan değerlendirmeler, şehrin sosyal yapısında yaşanan değişimi gözler önüne serdi. Adıyaman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Murat Gökhan Dalyan’ın yaptığı açıklamalarda, modernleşme süreciyle birlikte kaybolan mesleklerin sadece ekonomik değil aynı zamanda toplumsal hafızanın da önemli bir parçası olduğu ifade edildi. Geçmişte günlük yaşamın vazgeçilmez unsurları arasında yer alan birçok meslek dalının zamanla ortadan kalktığına dikkat çekilirken, bu değişimin şehir kültürünü doğrudan etkilediği belirtildi. Geleneksel üretim ve onarım anlayışının yerini tüketim odaklı bir yapıya bırakmasıyla birlikte, esnaf kültüründe de köklü bir dönüşüm yaşandığı ifade edildi.

Nesnelerle Kurulan İlişki Değişti

Prof. Dr. Murat Gökhan Dalyan, geçmişte eşyaların uzun süre kullanıldığını ve onarım kültürünün yaygın olduğunu belirterek, günümüzde ise tüketim alışkanlıklarının ön plana çıktığını dile getirdi. Bu değişimin, hem ekonomik hem de kültürel açıdan önemli sonuçlar doğurduğu ifade edildi.

Parçacı Pazarı Dönemin Merkeziydi

1950’li yıllardan itibaren Adıyaman’da kıyafet ihtiyacının büyük ölçüde ikinci el ürünlerle karşılandığını belirten Dalyan, bu süreçte “Parçacı Pazarı”nın önemli bir ticaret alanı olduğunu aktardı. İstanbul ve Ankara gibi şehirlerden getirilen ürünlerin, yerel ticarette belirleyici rol oynadığı ifade edildi.

Onarım Kültürü Zanaatkârları Doğurdu

Geçmişte tekstil ürünlerinin değerli olduğunu ve onarım kültürünün yaygın şekilde uygulandığını belirten Dalyan, bu durumun farklı zanaat kollarının ortaya çıkmasını sağladığını söyledi. Örücülük ve ayakkabı tamirciliği gibi mesleklerin bu dönemde önemli bir yer tuttuğu ifade edildi.

Sokak Kültürü Ve Dayanışma Öne Çıkıyordu

Adıyaman’da mahalle yaşamının güçlü olduğu dönemlerde, birçok meslek dalının sokak kültürüyle iç içe geliştiği belirtildi. Odun yarmacılığı, seyyar satıcılık ve sokak lezzetleri gibi unsurların şehir hafızasında önemli bir yer tuttuğu ifade edildi.

Kaybolan Meslekler Kent Hafızasını Temsil Ediyor

Dalyan, zamanla ortadan kalkan bu mesleklerin yalnızca ekonomik faaliyetler olmadığını, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve üretim kültürünün bir parçası olduğunu belirtti. Bu mesleklerin Adıyaman’ın tarihsel mirası olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.