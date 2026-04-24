Adıyaman’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde sahneye çıkan 5 yaşındaki Eymen Gürbüz, İstiklal Marşı’nın ilk 6 kıtasını ezbere okuyarak izleyenlerin ilgisini çekti. Abuzer-Hatice Yıldırım İlkokulu anasınıfı öğrencisi olan Eymen, kısa sürede öğrendiği marşı akıcı şekilde okudu. Etkinlik sonrası yaptığı açıklamada öğrenme sürecini anlatan Eymen, ailesinin desteğiyle çalıştığını ifade etti. Okulda düzenlenen programın ardından mikrofonlara konuşan minik öğrenci, hem performansı hem de sözleriyle etkinlikte yer alanların dikkatini çekti.

23 Nisan Etkinliklerinde Sahne Aldı

Abuzer-Hatice Yıldırım İlkokulu’nda düzenlenen etkinliklerde sahne alan Eymen Gürbüz, İstiklal Marşı’nın ilk 6 kıtasını ezbere okudu. Programda yer alan katılımcılar, öğrencinin performansını ilgiyle takip etti.

Öğrenme Sürecini Anlattı

Eymen Gürbüz, İstiklal Marşı’nı internet üzerinden görerek öğrenmeye başladığını belirterek, ailesinin de kendisine destek olduğunu söyledi.

Ailesinden Destek

Eymen’in annesi Rahime Gürbüz, çocuğunun öğrenme sürecinde yanında olduklarını ifade etti. Çocuğunun bu ilgisinin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Etkinlikte Dikkat Çekti

