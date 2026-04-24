Adıyaman Belediyesi Eğitim ve Kültür Merkezi’nde (AKEM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na hazırlanan öğrenciler arasında düzenlenen münazara yarışması yoğun katılımla gerçekleştirildi. Öğrencilerin sınav sürecinde sosyal ve düşünsel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan etkinlikte farklı gruplar karşı karşıya gelerek belirlenen konu üzerine görüşlerini dile getirdi. Etkinlik boyunca öğrenciler, hem fikirlerini savunma hem de karşıt görüşleri değerlendirme fırsatı buldu. Yarışma, öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmesi ve sınav sürecine farklı bir bakış açısı kazandırması açısından dikkat çekti.

Münazara Yarışmasında Kıyasıya Mücadele

Düzenlenen yarışmada “Muhalif Kanat” ve “Klinik İrade” grupları karşı karşıya geldi. Öğrenciler, “İnsan vücudu para karşılığında ölümcül deneylerde kullanılabilir mi?” başlığı altında görüşlerini savundu.

Kazanan Grup Belli Oldu

Jüri değerlendirmesi sonucunda “Klinik İrade” grubu yarışmanın birincisi oldu. Yarışmaya katılan öğrencilere ödülleri Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere tarafından verildi.

Öğrencilerden Etkinliğe İlgi

Yarışmaya katılan öğrenciler, etkinliğin kendileri için farklı bir deneyim olduğunu ifade etti. Sınav öncesi yapılan bu tür etkinliklerin motivasyon açısından katkı sağladığı belirtildi.

Deneyim Ve Katılım Ön Plandaydı

Öğrenciler, münazara sürecinde kazanmanın yanı sıra deneyim kazanmanın da önemli olduğunu dile getirdi. Etkinlik, öğrencilerin kendilerini ifade etmesine olanak sağladı.