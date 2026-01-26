Adıyaman'da Narlıkuyu Adliye Lojmanları inşaatında çalışan işçiler, yaklaşık 5 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. İşçiler, taleplerinin karşılanmadığını belirterek bina çatılarına çıkarak, yetkililerle görüşmek istediklerini ifade etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile itfaiye sevk edildi. Emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri olası bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi.

İşçiler, Woks Yapı İnşaat firması bünyesinde çalıştıklarını, yaklaşık 5 aya yakın süredir maaşlarını alamadıklarını ve taleplerinin karşılıksız kaldığını dile getirdi. Bitlis, Van ve Ağrı'dan çalışmak için Adıyaman'a geldiklerini belirten işçiler, defalarca 'bu cuma' denilerek oyalandıklarını ve haklarını alamadıklarını söyledi.

Sorumlu kişilerle görüşmek istediklerini ifade eden işçiler, taleplerine rağmen muhatap bulamadıklarını ve yok sayıldıklarını belirtti.

Olay yerindeki güvenlik önlemleri devam ederken, işçilerin çatıdaki bekleyişi sürüyor.

