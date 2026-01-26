Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinden etkilenen depremzedeler, ÇELİKO2 firması tarafından yürütülen yerinde dönüşüm projelerinde yaşanan sorunları protesto etmek amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını bina sakinleri adına İbrahim Halil Korkmaz yaptı. Korkmaz, 'Söz konusu projelerde, sözleşmelerde belirtilen teslim tarihlerine uyulmaması, inşaatların uzun süre durması veya yarım bırakılması, bıktırma politikası izlenerek, maliklerin zararına sözleşmelerini feshetmek zorunda bırakılması, yerinde dönüşüm ruhuna aykırı olarak sözleşme dışı ek bedel talepleri nedeniyle, zaten deprem travması yaşamış olan vatandaşlar ikinci kez mağdur edilmiştir' ifadelerini kullandı.

'İnşaatların Mevcut Durumu Şeffaf Biçimde Kamuoyu ile Paylaşılmalı'

Korkmaz açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'6 Şubat depremlerinden ağır şekilde etkilenen Adıyaman Merkez, hâlen resmî olarak deprem bölgesi statüsünde olup, vatandaşların barınma ihtiyacı hayati ve acil bir sorundur. Bu kapsamda, yerinde dönüşüm projeleri devletin ve vatandaşın ortak iradesiyle hayata geçirilmiş, depremzedelerin kendi yaşam alanlarında güvenli konutlara kavuşması amaçlanmıştır.

Ancak Adıyaman Merkez'de, ÇELİKO2 firması tarafından yürütülen ve yerinde dönüşüm kapsamında değerlendirilen inşaat projelerinde; firmanın taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle çok sayıda depremzede vatandaş ciddi mağduriyetler yaşamaktadır.

Söz konusu projelerde;

Sözleşmelerde belirtilen teslim tarihlerine uyulmaması,

İnşaatların uzun süre durması veya yarım bırakılması,

Bıktırma politikası izlenerek, maliklerin zararına sözleşmelerini feshetmek zorunda bırakılması,

Yerinde dönüşüm ruhuna aykırı olarak sözleşme dışı ek bedel talepleri nedeniyle, zaten deprem travması yaşamış olan vatandaşlar ikinci kez mağdur edilmiştir.

Depremzedeler; güvenli konutlara bir an önce kavuşabilmek umuduyla ÇELİKO2 firmasına güvenmiş, ancak gelinen noktada barınma hakları fiilen ortadan kalkmış; birçok aile hâlen geçici barınma koşullarında yaşamaya mahkûm edilmiştir. Yerinde dönüşüm projelerinin geciktirilmesi ve belirsiz bırakılması, deprem bölgesinde telafisi güç sonuçlar doğurmaktadır.

Buradan yetkili kurumlara ve kamuoyuna açık ve net çağrımızdır:

ÇELİKO2 firması hakkında, deprem bölgesinde ve yerinde dönüşüm kapsamında yürütülen projeler nedeniyle ivedilikle idari ve hukuki inceleme başlatılmalı,

Yerinde dönüşüm projelerinde depremzedelerin hakları öncelikli olarak korunmalı,

İnşaatların mevcut durumu şeffaf biçimde kamuoyu ile paylaşılmalı,

Deprem bölgesinde faaliyet gösteren firmalar üzerinde denetimler artırılmalı ve caydırıcı yaptırımlar uygulanmalı,

Bizim gibi mağdur olan maliklere kulak verilmesi ve mağduriyetimizin giderilmesi sağlanmalıdır.

Bizler, Adıyaman Merkez ÇELİKO2 yerinde dönüşüm mağdurları olarak; haklarımız teslim edilene, güvenli konutlarımıza kavuşana kadar hukuki ve demokratik mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.'

