Adıyaman Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Ara Dönem Gençlik Kampı, gerçekleştirilen faaliyetlerin ardından tamamlandı. Kamp süresince öğrencilerin manevi rehberlik çalışmaları, okuma ve sohbet programları ile eğitici ve eğlenceli etkinliklere katılarak verimli bir dönem geçirdiği bildirildi.

Program kapsamında birlik, beraberlik ve kardeşlik bilincini pekiştirmeye yönelik etkinliklere ağırlık verilirken, gençlerin hem manevi hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlanması amaçlandı.

Kampa katılan öğrencilerin programa gösterdiği ilgi ve memnuniyetin organizasyon ekibini mutlu ettiği belirtilirken, kampın hayata geçirilmesinde emeği geçen manevi rehberler, organizasyonda görev alan din görevlileri ve gönüllüler ile katılım sağlayan öğrencilere teşekkür edildi.

