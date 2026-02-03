Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan sağanak yağış, 7 katlı bir binanın istinat duvarının çökmesine neden oldu. Olay, 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, yoğun yağışların ardından binanın ön kısmında bulunan istinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı. Çökme sonucu toprak ve taş parçaları bahçeye savrulurken, bahçedeki bazı ağaçlar zarar gördü.

Olay sırasında bahçede kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Yaşanan durum bina sakinlerine kısa süreli panik yaşatırken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, bölgede inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak : PERRE