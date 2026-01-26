Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, Besni'de gerçekleştirilen Anahtar Parti Besni İlçe Teşkilatı 1. Olağan Kongresi'nin ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. Kongrenin yalnızca bir teşkilat toplantısı olmadığını vurgulayan Alsan, halkın değişim iradesinin güçlü bir şekilde ortaya konduğunu ifade etti.

Kongrede sergilenen birlik, kararlılık ve coşkuya dikkat çeken Alsan, 'Besni'de ortaya konan birlik, kararlılık ve coşku, Anahtar Parti'nin Adıyaman'dan başlayarak büyüyen yürüyüşünün açık göstergesidir' dedi.

Demokrasiye olan inancın ve ortak hedeflerde buluşma iradesinin kongrede net biçimde görüldüğünü belirten Alsan, Besni teşkilatının kısa sürede güçlü bir yapılanma ortaya koyduğunu söyledi. Alsan, bu yapının sahada halkla iç içe, çözüm odaklı bir siyaset anlayışıyla yoluna devam edeceğini dile getirdi.

Anahtar Parti'nin temel hedefinin yalnızca seçim kazanmak olmadığını vurgulayan Alsan, 'Bizim derdimiz koltuk değil; Besni'nin, Adıyaman'ın ve ülkemizin geleceğidir. Üreten, konuşan ve hesap veren bir siyaset anlayışını hâkim kılmak istiyoruz' ifadelerini kullandı.

Kongreye katılım sağlayan teşkilat mensuplarına, sivil toplum temsilcilerine ve Besni halkına teşekkür eden Alsan, yeni dönemin Besni için hayırlı olmasını dileyerek şu mesajı verdi:

'Birlikte çalışacak, birlikte başaracağız. Anahtar Parti olarak milletin iradesini merkeze alan siyasetimizi kararlılıkla büyütmeye devam edeceğiz.'

Kaynak : PERRE