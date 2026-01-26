Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği koordinesinde; Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla, 25.01.2026 tarihinde farklı noktalarda eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmalar neticesinde;
565 gram kubar esrar (skunk),
2 parça halinde 359 gram esrar,
13,43 gram sentetik kannabinoid,
31 parça halinde 11,50 gram sentetik kannabinoid hammaddesi,
1 adet hassas terazi
Suçtan elde edildiği değerlendirilen 29 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.
Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 7 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.
Kaynak : PERRE