Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı kadrolarında görevlendirilmek üzere 100 İş Müfettiş Yardımcısı alımı yapılacağı duyuruldu. Alım kapsamında gerçekleştirilecek sınav için başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre adaylar, 26 Ocak 2026 ile 6 Şubat 2026 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım Platformu aracılığıyla yapılacak.

Adaylar ayrıca Kariyer Kapısı'nın resmî internet adresi üzerinden de başvuru sürecine ilişkin detaylara ulaşabilecek. Sınav süreci ve başvuru şartlarına ilişkin bilgilerin ilgili platformlarda yer aldığı bildirildi.

