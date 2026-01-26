Adıyaman merkeze bağlı Yedioluk (Şahmir) Köyü'nde yer alan Aziz Dede Türbesi, zorlu hava koşullarına rağmen Adıyaman Fotoğraf Topluluğu Başkanı Musa Gürbüz tarafından görüntülendi. Gürbüz'ün objektifine yansıyan kareler, bölgenin doğal ve kültürel dokusunu gözler önüne serdi.

Aziz Dede (Ape Aziz), Ağuçan Ocağı'ndan Hasan Dede'nin oğlu olarak biliniyor. Çevresinde sevilen ve saygı duyulan bir zat olan Aziz Dede'nin kerametleri olduğuna inanılıyor. Barışçıl kişiliği, paylaşmayı ve doğruluğu önceleyen yaşam anlayışıyla tanınan Aziz Dede, her görüşten insanın takdirini kazanmış hümanist bir kişilik olarak anlatılıyor.

1966 yılında vefat eden Aziz Dede'nin, Yedioluk (Şahmir) Köyü'nün hâkim bir tepesine inşa edilen türbesi, bölge halkı tarafından ziyaret ediliyor.

Türbede her yıl haziran ayının ilk haftasında anma töreni düzenleniyor.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE