Adıyaman'da gece saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve zorlu kış koşullarına rağmen Perre Offroad Kulübü ekipleri sahadaydı. 4x4 araçlarla kritik noktalarda hazır bulunan ekip, bölgede ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz halindeydi.

Zorlu arazi ve kaygan yol koşullarında güvenliği ön planda tutan kulüp üyeleri, saha kontrolleri yaparken yolda kalan sürücülere de destek sağladı. Offroad araçlarının zorlu şartlardaki kabiliyetini bir kez daha gösteren ekip, koordineli çalışmalarıyla dikkat çekti.

Perre Offroad Kulübü yetkilileri, kış boyunca ihtiyaç duyulması halinde sahada olmaya devam edeceklerini belirterek, 'Offroad bizim için sadece bir spor değil, aynı zamanda zor zamanda sorumluluk almaktır' mesajını verdi.

Haber: ADIYAMAN (PERRE) - Emrah PARLAR

Kaynak : PERRE