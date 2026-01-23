Adıyaman'da dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, sabah saatlerine kadar aralıklarla devam ediyor. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, kent genelinde kar yağışının etkisini sürdürdüğü görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Adıyaman'da kar yağışının Cumartesi günü sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Meteorolojik verilere göre beklenen kar yağışının saat 06.00'da başlayıp saat 07.00'ye kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre;

Bugün: Kar yağışlı, en yüksek sıcaklık 2 derece

Yarın: Bulutlu, en yüksek sıcaklık 4 derece

Pazar: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 4 derece

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, il merkezi ve ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı tedbirlerin alındığı bildirildi. Açıklamaya göre, bugün halk eğitim merkezlerine bağlı kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile kreş ve gündüz bakımevlerinde bugün eğitime ara verileceği duyuruldu.

Valilik açıklamasında ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul gaziler, engelli personel, hamileler, kronik rahatsızlığı bulunanlar ile 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kaynak : PERRE