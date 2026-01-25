Kaleme aldığı yazısında şair Hasan Hüseyin Korkmazgil'in 'Haziranda ölmek zor' dizelerine atıfta bulunan Öcal, 'Oysa ocakta ölmek ne kolay' sözleriyle ocak ayının acı kayıplarla özdeşleştiğini vurguladı.

Ocak ayında hayatını kaybeden isimlerin sayısının dikkat çekici olduğunu ifade eden Öcal, yazısında; Ayla Algan, Fatma Girik, Ayşen Gruda, Münir Özkul, Safiye Ayla, Kazancı Bedih, Keriman Halis, Lefter Küçükandonyadis, Yaşar Doğu, Özdemir Asaf, Cemal Süreya, Ahmet Hamdi Tanpınar, Şakir Eczacıbaşı, Mustafa Koç, Halide Edip Adıvar, Kazım Karabekir, Rauf Denktaş, Dr. Fazıl Küçük, Zübeyde Hanım ve Makbule Hanım gibi aralarında sanatçılar, edebiyatçılar, sporcular, siyasetçiler ve iş insanlarının bulunduğu çok sayıda önemli ismi andı.

Öcal ayrıca, Atatürkçü Düşünce Derneği Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy, gazeteci-yazar Uğur Mumcu, Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, çevreci Hayrettin Karaca, şehit Fethi Sekin ve tiyatro sanatçısı Haldun Dormen'i de 'zemheride göçenler' arasında saydı.

Yazısında Uğur Mumcu'nun kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu belirten Asım Öcal, ocak ayında yaşamını yitiren tüm değerleri saygı ve rahmetle andığını dile getirdi.

Kaynak : PERRE