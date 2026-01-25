Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurundaki dalgalı seyir ve akaryakıt üzerindeki vergi yükü, pompa fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor. Bu gelişmeler doğrultusunda benzine yeni bir zam beklentisi yeniden gündeme geldi.

Benzine 1 Lira 11 Kuruş Zam Bekleniyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 27 Ocak 2026 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 11 kuruş zam yapılması öngörülüyor. Zam beklentisinin, uluslararası petrol fiyatları ile döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak şekillendiği ifade ediliyor.

Piyasalar Akaryakıt Fiyatlarını Doğrudan Etkiliyor

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, Türk lirasının döviz karşısındaki seyri ve ÖTV düzenlemeleri; benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle akaryakıt fiyatlarında sık aralıklarla değişiklik yaşanıyor.

Vatandaş Fiyatları Yakından İzliyor

Artan maliyetler nedeniyle vatandaşlar, 'Benzin litre fiyatı ne kadar?', 'Motorin kaç TL oldu?', 'LPG fiyatlarında değişiklik var mı?' sorularının yanıtlarını yakından takip ediyor.

Adıyaman'da Akaryakıt Fiyatları Dikkat Çekiyor

Özellikle deprem bölgesinde yer alan illerden Adıyaman'da, akaryakıt fiyatlarının yüksek seyri vatandaşların bütçesini zorlamaya devam ediyor. 25 Ocak 2026 Pazar günü itibarıyla Adıyaman'daki güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

Benzin: 56,28 TL

Motorin: 59,68 TL

LPG: 29,74 TL

Büyükşehirlerde Güncel Fiyatlar

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 54,10 TL

Motorin: 57,34 TL

LPG: 29,29 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 53,92 TL

Motorin: 57,16 TL

LPG: 28,69 TL

Ankara

Benzin: 55,00 TL

Motorin: 58,42 TL

LPG: 29,17 TL

Beklenen zamla birlikte, özellikle Adıyaman başta olmak üzere birçok ilde benzin fiyatlarının önümüzdeki günlerde yeniden güncellenmesi bekleniyor.

