Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Ankara'da düzenlenen Anahtar Parti Tarım ve Gıda Güvenliği Politikaları Lansmanına katıldı. Programda Anahtar Parti Tarım ve Gıda Güvenliği Politikaları Başkanı Hasan Hüseyin Demiröz tarafından hazırlanan çözüm önerileri sunumla aktarılırken, 81 ilden getirilen coğrafi işaretli tarım ürünleri de konukların ilgisine sunuldu. Programda konuşan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, tarım politikalarından ekonomiye, adalet sisteminden eğitime kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulunarak, 'Değer setlerinin aşındığı bu memlekette siyaset kavgayla gün geçirirken; biz, madde bağımlılığının pençesinde evlatlarımızı yitirdiğimizi görüyoruz. 59 yaşına gelmiş çiftçilik yaşımız. Bir nesil daha böyle dönerse çiftçilik yapacak insanımız kalmayacak; buna tedbir almak zorundayız, biliyoruz' dedi.

'Sofraya Bereket Olmayı Hedefliyoruz'

Ağıralioğlu, partisinin siyaset anlayışını anlatırken, şu ifadeleri kullandı:

'Milletin kalbine, ümide doğru, zengin bir Türkiye idealine doğru günümüzü günlere katmaktayız. Gecesi gündüzü uykusuz arkadaşlarımın; daha zengin bir Türkiye idealine yol bulma imkânı için devamlı çalışmaktayız. 1. yılımızı böyle geçirdik. 161. parti olarak kurulup şimdi ilk 5 parti arasında iktidara yürüyoruz. Dolayısıyla bu 85 milyonu ailemiz gibi sarıp sarmalamaya söz veriyoruz. Üretenin hakkını vereceğiz derken kastımızın merkezine adaleti koyuyoruz. Oy kazanmayı değil gönül kazanmayı; iktidar olmayı değil muktedir olup sofraya bereket olmayı hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.

'Çiftçilik Yaşı 59'a Gelmiş'

Tarımda plansızlığa dikkat çeken Ağıralioğlu, 'Biz tartışırken, biz oy telaşındayken, biz rakip yenme hevesindeyken; topraklarımızın plansızlıktan avucumuzdan gittiğini, topraklarımızın zehirlendiğini, sularımızın bittiğini, niteliksiz gıda yediğimizi, sağlığımızın bozulduğunu, devletin asli vazifelerini yapmamasına bağlı olarak kaybettiğimizin, kaybettiğimiz yaşam konforumuzun evimizi, hanemizi, ticaretimizi bozduğunu biliyoruz. Emekle, alın teriyle yönetimin arası açılınca memlekette yaşam sevinci kalmamış evlatlarımızın yurdu terk etmek zorunda kaldığını biliyoruz. Değer setlerinin aşındığı bu memlekette siyaset kavgayla gün geçirirken; biz, madde bağımlılığının pençesinde evlatlarımızı yitirdiğimizi görüyoruz. 59 yaşına gelmiş çiftçilik yaşımız. Bir nesil daha böyle dönerse çiftçilik yapacak insanımız kalmayacak; buna tedbir almak zorundayız, biliyoruz. Plansızlık yüzünden, programsızlık yüzünden, bizim memleketimize kontrolsüz gelen bu göçe, bu sığınmacı yüküne bizi razı etmeye çalışan siyasetin; Afganlar olmazsa çobanlık yapacak kimse yoktur diyen siyasetçilerin yükünü yeniden planla, programla milletin üstünden kaldırmaya hazırlanıyoruz. Afgan olmazsa çoban olmaz, hayvancılık olmaz diyen beceriksiz siyaset yerine; çoban ihtiyacı varsa onu planlayacak, hayvan ihtiyacı varsa yurt dışından ithal etmek yerine memleketin yaylalarını, meralarını hayvancılıkla ayağa kaldıracak bir akıl için geliyoruz. Sınırlarınızı beklemiyorsunuz. Yerli üretimi desteklemiyorsunuz. Sınırlarınızı, gümrüklerinizi beklemiyorsunuz; gümrük tarifelerinizi beklemiyorsunuz. Siyasi zafiyetleriniz yüzünden razı olduğunuz gümrük tarife değişikliği yüzünden çiftçilerinizi öldürüyorsunuz. Yanlış destekleme programı yüzünden hayvancılık yapamaz hale getiriyorsunuz.

'Biz Bu Ülkeyi Ayağa Kaldıracağız'

Ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerini sürdüren Ağıralioğlu, 'Anahtar Parti; daha iyisi mümkündür diyenlerin planı, doğru yaparsak 85 milyona değil 850 milyona yeteriz diyenlerin partisidir. Biz bu ülkeyi ayağa kaldıracağız sevgili arkadaşlar. Kaynaklarının verimli kullanılmadığına, imkânlarının doğru planla buluşturulmadığına inanıyoruz. Doğru planla buluşmamış, kaynakları doğru kullanılmamış memleketin bu hale geldiğine, bu dönemin örnek olduğuna inanıyoruz. 750 milyar dolar faiz ödemişsiniz. Kaynaklarını doğru yöneten bir ülke 750 milyar dolar faiz öder mi? Kaynaklarını doğru kullanabilen bir ülke 100 milyar dolar kur korumalı mevduata para kaybeder mi? Kaynaklarını doğru kullanan bir ülke bu kadar faize faiz öder mi? Kaynaklarını doğru kullanan, imkânlarını doğru kullanan bir ülke bu kadar beyin göçü verir mi? Kaynaklarını, imkanlarını doğru kullanan bir ülke bu kadar faiz, bu kadar enflasyon yaşar mı? dedi.

'Parti Kavgasına Son Vereceğiz'

Mesleklerde yaşanan plansızlığa dikkat çeken Ağıralioğlu, 'Bu kadar plansız avukat, bu kadar plansız ziraat mühendisi, bu kadar plansız çevre mühendisi... Her branşta enflasyon var' dedi.

Ağıralioğlu, 'Memleketi yeniden planla programla ayağa kaldıralım diye, bu parti kavgasına son verelim diye yola çıktık' ifadelerini kullandı.

'Sizden Emanetimizi Alacağız'

İktidarın yıllar içinde halkın kendisine verdiği yetkiyi kötü kullandığını savunan Ağıralioğlu, 'Enflasyonu, faizi, işsizliği, tarımda plansızlığı, üretimde programsızlığı, ihracatta rekabette rekabet gücümüzü yükseltecek verimliliği, ithalat bağımlılığını, iyi eğitimi, nitelikli eğitimi, nitelikli tüketimi, iyi sağlık sistemini. Bütün bunlar sizin 2002'de çözün diye milletinizin umuduyla size verilmiş iktidar imkanına rağmen; bizim omuzlarımıza bıraktıklarınızdır. Cebinizden mi bakıyorsunuz milletinize? Size; cebinizden çalışın, kazandıklarınızdan bize bakın diye mi memleketi yönetimini size verdik? İmkân bizimdi, para bizimdi. Heba ettiğiniz kaynaklar bizimdi. Yurt dışından borçlanıp çarçur ettiğiniz para bizimdi. Heba ettiğiniz kaynaklar bizimdi. Yurt dışından borçlanıp çarçur ettiğiniz para bizimdi. Şimdi, torunlarımıza kadar sizin heba ettiklerinizi ödeyecek olan da biziz. Dolayısıyla biz şimdi; emanetimizi sizden alma iradesi, cesareti, kavli yetenleriz. Sizden emanetimizi alacağız' dedi.

'Siz Sebep Oldunuz, Biz Düzelteceğiz'

Ağıralioğlu, iktidara şu sözlerle yüklendi:

'Bu memleketin karnesine razı değiliz! Bu bizim kaderimiz değildi; o yüzden çözeceğiz. Enflasyon, para yediniz diye oldu. Faiz, hesapsız harcadınız diye oldu. İşsizlik, doğru üretim bandını planlamadınız diye oldu. Siz sebep oldunuz, biz düzelteceğiz. Liyakatle düzelteceğiz' ifadelerini kullanan Ağıralioğlu, 'Sizin yaptıklarınıza bakıp ne yapmayacağımıza karar verip memleketi ayağa kaldıracağız' dedi.

Demiröz: 'Anahtar Parti Bütüne Bakıyor'

Programda konuşan Anahtar Parti Tarım ve Gıda Güvenliği Politikaları Başkanı Hasan Hüseyin Demiröz ise tarım politikalarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

'Tarımın birbirinden bağımsız hiçbir sorunu yoktur. Biz bütüne bakamadık. Bütünü yönetemedik. Anahtar Parti çok farklı, yeni, uçuk, kaçık bir şey söylemiyor. Bütüne bakıyor, bütünden bakıyor' dedi.

'Topraktan Başlayacağız'

Tarımda sürdürülebilirliğin altını çizen Demiröz, 'Sürdürülebilir tarım istiyorsak topraktan başlayacağız. Sağlıklı gıda istiyorsak topraktan başlayacağız' ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Ağıralioğlu, 81 ilden gelen çiftçilerle bir araya gelerek coğrafi işaretli ürün stantlarını gezdi ve üreticilerle sohbet etti.

Kaynak : PERRE