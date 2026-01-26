AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, İl Başkanı Ekrem Çadır, Merkez İlçe Başkanı M. Fatih Olgun ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Adıyaman'daki basın cemiyetlerine bir dizi ziyarette bulundu. Ziyaretler kapsamında Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya, GAP Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan ve Adıyaman Sarı Basın Kartları Cemiyeti Başkanı Murat Çeliker ile bir araya gelindi.

Gerçekleştirilen görüşmelerde Adıyaman'ın güncel sorunları, şehrin yeniden yapılanma süreci, kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesi ile yerel basının toplumsal sorumluluğu üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Ziyaretlerde konuşan Milletvekili Mustafa Alkayış, basının yalnızca haber aktaran bir mecra olmadığını, aynı zamanda toplum ile devlet arasında güçlü bir köprü vazifesi gördüğünü vurguladı. Alkayış, 'Yerel basın, bir şehrin vicdanıdır, hafızasıdır ve aynasıdır. Adıyaman'ımızın yaşadığı her süreci, sevincini de zorluğunu da en yakından takip eden, milletimizin sesi olan basın mensuplarımız çok önemli bir görevi yerine getirmektedir' ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası yeniden ihya ve inşa sürecine dikkat çeken Alkayış, yürütülen çalışmaların doğru aktarılmasının ve vatandaşların sağlıklı bilgilendirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

İstişare kültürüne verdikleri öneme değinen Alkayış, siyaset anlayışlarını sahadan gelen görüş ve öneriler üzerine inşa ettiklerini belirterek, basın camiasından gelen her yapıcı eleştiriyi ve katkıyı şehrin geleceği adına kıymetli gördüklerini söyledi. Alkayış, Adıyaman'ın kalkınması, sosyal hayatın güçlenmesi ve birlik beraberliğin pekişmesi noktasında basınla diyalog halinde olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Milletvekili Alkayış, Adıyaman'da devam eden yatırımlar, sosyal projeler ve planlanan çalışmaların toplumun tüm kesimleriyle ortak akıl anlayışıyla yürütüldüğünü dile getirdi.

Öte yandan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarının gününü de tebrik eden Alkayış, gazetecilere çalışmalarında başarılar dileyerek emekleri ve katkıları için teşekkür etti.

