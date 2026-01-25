Adıyaman'da deprem sonrası ekonomik toparlanma için 'Yanınızdayız Projesi'nin tanıtımı yapıldı - Videolu Haber
1974 Kıbrıs Barış Harekâtı gazilerinden, 73 yaşındaki Fedli Bulut, beyin kanaması sonucu vefat etti.Kıbrıs Gazisi için düzenlenen cenaze törenine; Valisi Osman Varol, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kahraman gazinin Türk Bayrağı'na sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında törenin gerçekleştirileceği Yeni Mezarlık Camii'ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik alınan Kıbrıs Gazisi Fedli Bulut'un cenazesi Adıyaman Şehitliği'nde dualarla toprağa verildi.
