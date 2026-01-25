Bunlar da ilginizi çekebilir

Adıyamanlı Basın Mensupları “Muhabbet Akşamları” programında bir araya geldi

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı gazilerinden, 73 yaşındaki Fedli Bulut, beyin kanaması sonucu vefat etti.Kıbrıs Gazisi için düzenlenen cenaze törenine; Valisi Osman Varol, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Adıyaman'da deprem sonrası ekonomik toparlanma için 'Yanınızdayız Projesi'nin tanıtımı yapıldı - Videolu Haber

