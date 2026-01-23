Yoğun kar yağışı nedeniyle dışarı çıkmakta zorlanan yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla Adıyaman Belediyesi Sosyal Destek Müdürlüğü ekipleri sahaya indi. Belediye bünyesinde oluşturulan sistem kapsamında; ekmek, gıda paketi, hijyen ürünleri ve dondurucu soğuklarda hayati önem taşıyan elektrikli ısıtıcı gibi temel ihtiyaçlar kısa sürede hazırlanarak vatandaşların adreslerine teslim ediliyor.

Başkan Tutdere: 'Hiçbir Hemşehrimizi Yalnız Bırakmayacağız'

Zor zamanlarda belediyeciliğin asıl sorumluluğunun ortaya çıktığını belirten Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, insan odaklı hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi. Başkan Tutdere açıklamasında, 'Kar yağışının günlük yaşamı zorlaştırdığı bu günlerde hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin ekmekten gıdaya, hijyen ürünlerinden ısınma ihtiyaçlarına kadar tüm taleplerini anında karşılıyoruz. Ekiplerimiz sadece yolları değil, gönül köprülerini de açık tutmak için sahada, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor' dedi.

153 İhbar Hattı 7/24 Hizmet Veriyor

İhtiyaç ve talepte bulunmak isteyen vatandaşların belediyeye başvurmasının yeterli olduğunu hatırlatan Başkan Tutdere, 'Hemşehrilerimiz 153 İhbar Hattı üzerinden bizlere 7 gün 24 saat ulaşabilir. Gelen her talebi hızla değerlendirip çözüm üretiyoruz. Biz bu şehirde büyük bir aileyiz ve bu kışı dayanışma içinde, el birliğiyle geçireceğiz' ifadelerini kullandı.

