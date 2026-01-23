T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Göktaş, konuşmasında 'Suça sürüklenmeyi besleyen riskleri, Bakanlığımızın koruyucu-önleyici yaklaşımını ve kurumlar arası eşgüdümle yürüttüğümüz çalışmaları paylaştık' ifadelerini kullandı.

Göktaş, son dönemde yaşanan üzücü olaylara değinerek, 'Son dönemde hepimizi derinden etkileyen olaylara şahitlik ediyoruz. Ahmet Mattia'yı, Atlas'ı ve kaybettiğimiz her evladımızın acısını yüreğimizde taşıyoruz' ifadelerini kullandı.

Ailelere destek verdiklerini vurgulayan Bakan, 'Bakanlık olarak ilk günden itibaren ailelerimizin yanındayız. Adli süreçleri yakından ve titizlikle takip ediyoruz' dedi.

Eğitimden dijital ortamlara kadar riskleri değerlendirdiklerini belirten Göktaş, 'Bizler, okuldan aileye, sokaktan dijital ortamlara uzanan çok katmanlı riskleri erken aşamada önlemeyi temel bir sorumluluk olarak görüyoruz, aileyi merkeze alan koruyucu mekanizmaları kararlılıkla hayata geçiriyor, yoğun ve ihtisaslaşmış hizmet modellerimizi devreye alıyoruz' ifadelerini kullandı.

Bakanlık çalışmalarına ilişkin bilgi veren Göktaş, 'Bu tür acıların bir daha yaşanmaması için; çocuklarımızın iyilik hâlini korumaya, her koşulda üstün yararlarını gözetmeye ve topyekün bir seferberlikle çalışmaya devam edeceğiz. Tamamladığımız Çocuğun Suça Sürüklenmesi Sosyal Risk Haritamızın İstanbul İl Koordinasyon Toplantısını gerçekleştirdik' ifadelerini kullandı.

Çocukların suça sürüklenmesine yol açan risklerin tespitinin önemine işaret eden Bakan, 'Çocukların suça sürüklenmesine yol açan riskleri erken aşamada tespit etmek hayati önem taşıyor. Sosyal risk haritalarımızla sahada erken uyarı ve sistematik izleme konusunda yeni bir dönem başlattık. Hedefimiz çok net: Risk işaretlerini ilk görüldüğü yerde yakalamak' ifadelerine yer verdi.

Bakan Göktaş, sözlerini 'İlçe, mahalle ve hane düzeyinde riskleri doğrudan izleyerek harekete geçiyor; zamanında ve etkin müdahalelerde bulunuyoruz.' ve 'Evlatlarımıza daha güvenli bir gelecek inşa etmek için aynı hassasiyet ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerine yer vererek tamamladı.

Kaynak : PERRE