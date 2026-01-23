Adıyaman'da aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle Adıyaman Belediyesi ekipleri seferber oldu. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin koordinasyonunda gece boyunca sürdürülen çalışmalarla ana arterler açık tutuldu. Sabah saatlerinden itibaren ise kar küreme ve kaldırım temizleme çalışmaları hız kazandı.

Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Tutdere sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, 'Gece boyunca ekiplerimizle yollarımızı açık tuttuk. Şehrin dört bir yanında tuzlama ve kar küreme faaliyetlerimiz devam ediyor' dedi.

Başkan Tutdere, alınan tedbirlerle şehirde ciddi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, 'Tüm gücümüzle sahadayız, halkımızın yanındayız. Bereketiyle gelen bu kar nedeniyle vatandaşlarımızın sorun yaşamaması için tedbirlerimizi aldık. Mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum; bugün de halkımıza hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz' dedi.

Kaynak : PERRE