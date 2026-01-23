Eğitim-Sen'in 31. yılı dolayısıyla açıklama yapan Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı Zeynal Polat, sendikanın tarihsel sürecine ve misyonuna dikkat çekti. Polat, yaptığı açıklamada, '31.⁠ ⁠YILIMIZ KUTLU OLSUN! Eğitim ve bilim emekçilerinin mücadeleci sesi olan Eğitim-Sen, 23 Ocak 1995'te resmi olarak kuruldu. Ancak bu kuruluş, kökleri 1908'e kadar uzanan ve Encümen-i Muallimin'den başlayarak TÖS, TÖB-DER, Eğit-Der gibi örgütlerle süregelen yüzyılı aşkın bir mücadelenin tarihsel birikimine dayanmaktadır' ifadelerini kullandı.

Polat, sendikanın tarihsel mirasından aldığı güçle hareket ettiğini vurgulayarak, 'Eğitim-Sen, bu gelenekten aldığı güçle, eğitimin ticarileşmesine ve dinselleştirilmesine karşı, herkes için eşit, parasız, kamusal, bilimsel, laik, cinsiyet eşitlikçi ve anadilinde eğitim mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir' ifadelerini kullandı.

12 Eylül darbesinin yarattığı karanlık ortamda bile eğitim emekçilerinin direnişi büyüttüğünü ifade eden Polat, şunları söyledi: 'Eğitim-Sen'in kuruluşuyla bu mücadele yeni bir boyuta taşındı. Kuruluşundan bu yana Eğitim Sen, okullarda, üniversitelerde, meydanlarda emeğin, demokrasinin ve adaletin sesi olmayı başardı. Her türlü baskı, tehdit ve engellemelere rağmen haklılığından ve mücadeleci kimliğinden ödün vermedi.'

Eğitim-Sen'in 31 yıllık geçmişinin yalnızca sendikal haklarla sınırlı olmadığını belirten Polat, 'Eğitim-Sen'in 31 yıllık geçmişi, sadece sendikal hakların değil, aynı zamanda demokratik bir Türkiye için verilen mücadelenin tarihidir. Eğitim-Sen, eğitim emekçilerinin ekonomik ve sosyal haklarını savunmanın yanı sıra, toplumun barış içinde, özgür ve demokratik bir ülkede yaşaması için de her zaman ön saflarda yer aldı' ifadelerine yer verdi.

Dayanışma, umut ve kararlılık vurgusu yapan Polat, açıklamasını şöyle sürdürdü: 'Dayanışmayı, umudu ve kararlılığı her alanda büyüten Eğitim-Sen, bugün de daha adil bir gelecek için mücadele edenlerin birleşme adresidir. Eğitim- Sen, sadece bir sendika değil; yüzyıllık bir mücadele birikimini bugüne taşıyan, eğitim ve bilim emekçilerinin insanca bir yaşam ve demokratik bir gelecek hayalini gerçeğe dönüştürmek için var gücüyle çalışan bir örgüttür. Emeğin, dayanışmanın ve değişimin adresi Eğitim-Sen'in 31. yılı kutlu olsun! Birlik, mücadele ve dayanışmayla, Eğitim-Sen 31 yaşında!'

Kaynak : PERRE

Haber: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ